"Così si sacrifica l’unico polmone verde della zona"

Il comitato da tempo sta portando avanti con forza le proprie idee con Rossella Peruzzi.

Peruzzi, cosa contestate?

"Non siamo contrari alla realizzazione del nuovo centro sociale Fiorentina. Semplicemente chiediamo che la sua nuova collocazione non vada a sacrificare altre legittime esigenze di vivibilità cittadine e di qualità urbana, e quindi non venga collocato in una area verde di modeste dimensioni, ma importante per la comunità del quartiere. La sua costruzione la viviamo come una mancanza di rispetto".

Andiamo nel dettaglio…

"Lo spazio verde, unico polmone della zona, verrebbe fagocitato dal cemento. Il parchino è già un centro di aggregazione. Altro problema dal punto di vista urbanistico: non vi è la disponibilità di parcheggi e quindi si andrebbero a saturare gli spazi esterni di cui ha necessità un centro sociale e il quartiere stesso. E poi l’inquinamento".

Soluzioni?

"Gli uffici comunali all’epoca avevano dato tre opzioni, fra queste lo spazio vicino alla caserma dei carabinieri. 15mila metri quadrati di proprietà del Comune, area che, c’è stato detto però, presenta delle criticità determinate dai fili dell’alta tensionei".

Come è andato l’incontro di due giorni fa con l’assessore?

"Ha detto che rifletteranno. Anche se non ci sarebbero i tempi per cambiare il progetto e ottenere i fondi del Pnrr. Peccato che tutti i loro dubbi i residenti della zona li avevano sollevati ben due mesi e mezzo fa".