Così iniziò Arezzo Wave. Valenti svela i retroscena

In attesa dei 40 anni di Arezzo Wave (1987–2026), arriva “Arezzo Wave Station – La Storia di Arezzo Wave, Volume 1: Il Primo Millennio 1987–1999”, il libro firmato da Mauro Valenti, ideatore e fondatore del festival che ha cambiato la musica italiana. Un’edizione che raccoglie storie, fotografie, documenti originali e interviste inedite: molto più di una cronaca, un vero e proprio ritratto culturale e sociale dell’Italia e dell’Europa a cavallo tra anni ’80 e ’90. Il volume sarà presentato come ospite d’onore al Festival Arezzo Wave 2025, il 3 e 4 ottobre, in due incontri pomeridiani con artisti storici, ospiti speciali e due artiste internazionali, Donbasgrl e Darcy Rose. Sarà il vero headliner del festival, un’occasione per celebrare la memoria e allo stesso tempo guardare al futuro. "Questo libro è il nostro grazie – racconta Mauro Valenti – a chi ha creduto in un’idea folle e l’ha trasformata in un sogno collettivo. È la testimonianza di un tempo in cui tutto sembrava possibile". Arezzo Wave 2025 si svolgerà il 3 e 4 ottobre al Teatro Tenda di Arezzo, con la finale del contest nazionale che vedrà esibirsi i finalisti provenienti dalle selezioni regionali.

L’evento culminerà nella premiazione del vincitore il 4 ottobre. Si parte il 3 ottobre alle 15,30 alla Casa della musica nel palazzo di Fraternita in piazza Grande con l’incontro con l’artista Darcy Rose, alle 16,30 talk e presentazione del libro arriva “Arezzo Wave Station”. La sera alle 20,30 al teatro Tenda si esibiranno i 9 finalisti nazionali di Arezzo Wave Contest 2025. Sul palco The Millers dalla Toscana, Pianura (Emilia Romagna), The Rootworkers dalla Marcge, Sketch dall’Abruzzo, Etio dal Lazio, Aura & Marilyn dalla Campania, Gama dalla Basilicata, I’m in dal Friuli e Falegnameria Marri dall’Umbria. Alle 23,30 spazio a Darcy Rose 16enne inglese che unisce estetica anime e testi intensi dark pop, presenterà ad Arezzo in data unica l’album di debutto. Sabato 4 ottobre si parte alle 15,30 al Pietro Aretino per l’incontro con Donbasgrl, alle 16,30 secondo giorno con la presentazione del libro su Arezzo Wave e il mondo. Alle 20,30 al Tenda l’esibizione dei 9 finalisti nazionali del contest. Sul palco: Per Asperax dalla Puglia, Mad Medulla dal Trentino, Mattatoio n5 dalla Lombardia, Stillopia dalla Liguria, Mantovano dalla Calabria, Helen Burns dalla Sicilia, Secondo Muslif dal Veneto, Kanerva dal Piemonte, Hella socio & La Olbia bene dalla Sardegna, I problemi di Gibbo (Premio Paolo Benvegnù). Alle 23,30 si esibirà Donbasgrl, artista ucraina con base a Berlino che fonde folklore e art pop elettronico.

A.B.