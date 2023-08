"Cosa ti cucino, amore?" in scena al Campaccio Ironia ed equivoci: al via il "Terre in Festival" "Terre in Festival" è una rassegna organizzata da Laboratori Permanenti che si svolge dal 1 al 5 settembre con spettacoli che animeranno i luoghi emblematici dei comuni coinvolti. Si parte stasera con "Cosa ti cucino, amore?", una coproduzione comica al femminile con ironia moderna.