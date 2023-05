Cosa fare da grandi Uno studente su tre sceglie l’università Più avanti le ragazze

di Gaia Papi

Più di uno studente su tre, continuerà a studiare dopo il diploma, ma il 30 per cento è indeciso sul percorso da intraprendere. Ma sono le ragazze ad avere le idee più chiare, come sempre è stato, e la metà del campione di riferimento ha già deciso, anzi scelto, l’Università.

Sono alcuni dei dati emersi dall’indagine promossa nell’ambito del progetto "Giovani. Inclusione. Futuro per la Toscana", con capofila Upi Toscana e il coinvolgimento delle province di Arezzo, Pisa, Pistoia e Siena, l’Ufficio scolastico regionale e l’Its energia e ambiente.

Dalle risposte degli studenti, inoltre, risulta che la maggior parte di loro sceglie la scuola superiore in base soprattutto alle materie che vengono trasmesse dagli insegnati. Significa un’attenzione specifica al livello di specializzazione che il corso di studi offre e garantire. Non solo: dall’indagine sugli studenti delle province toscane, emerge anche , che la maggior parte ha seguito attività di orientamento, ma in tanti chiedono stage pratici prima di intraprendere un percorso di studio.

L’analisi si è svolta attraverso un questionario indirizzato a studenti e studentesse delle classi degli istituti superiori, dalla seconda alla quinta, e a referenti per l’orientamento delle scuole secondarie di secondo grado delle province di Arezzo, Pisa, Pistoia e Siena.

L’obiettivo è finalizzato a i comprendere i processi di scelta e orientamento degli studenti e delle studentesse nelle fasi di passaggio dal primo al secondo ciclo di istruzione e del post diploma. Tra gennaio e marzo hanno risposto, in forma anonima e su piattaforma web, 13.525 studenti e 746 referenti delle quattro province. Tra gli allievi sondati, il 60 per cento ha affermato di essere stato coinvolto in attività di orientamento per la scelta della scuola secondaria di secondo grado durante la scuola secondaria di primo grado, il 26 per cento ha risposto negativamente.

La maggior parte (tremila) degli ottomila alunni che hanno seguito attività orientative, hanno dato un giudizio medio (3, in una scala da 1 a 5), e lo stesso è accaduto per il consiglio orientativo formulato dagli insegnanti. Nella scelta della scuola, il fattore maggiormente determinante è il piano di studi (punteggio 3,72), seguito da genitori e famiglia (2, 74), vicinanza della scuola (2,56), professori (2,32) e infine amici (2,24). Tra le iniziative prima di intraprendere un percorso di formazione scolastica gli alunni preferiscono uno stage pratico (punteggio 3,20) a una full immersion (2,94). A conclusione del periodo scolastico, il 37 per cento del campione, vorrebbe proseguire con un percorso universitario e di istruzione superiore, il 21 per cento, invece, è propenso a cercare subito lavoro, mentre il 30 per cento è indeciso o non risponde.

In questo caso si fa sentire la differenza di genere: vuole andare all’università la metà delle studentesse contro il 28,31 per cento degli studenti; pensa di cercare subito un lavoro il 13,23per cento delle studentesse contro il 33 per cento dei colleghi.

"Il progetto messo in campo, ha tra gli obiettivi quello di individuare percorsi e modalità di orientamento il più possibile efficaci, primo strumento per contrastare la dispersione scolastica" commenta il presidente di Upi Toscana Gianni Lorenzetti.