"Cosa devo fare della mia vita?" Lino, tunnel alla ricerca di se stesso Dai ricoveri alla ripresa a Camaldoli

di Gloria Peruzzi

Lino, ex avvocato, ora insegna, dipinge e scrive racconti. Necessaria per Lino è soprattutto la scrittura, funzionale a fermare dei punti di uno stato d’animo oscillante. Una passione che l’ha portato a raccontare se stesso in un diario dal titolo "La caduta e la ripresa" dove ha scelto di raccontare, soprattutto quei sette anni, tra il 2009 e il 2016, in cui ha intrapreso un percorso psicologico e spirituale di accettazione e trasformazione. "... Chi ha il problema psichiatrico o riconosce di averlo, è più serio di chi appare normale, senza problemi". Così si presenta Lino, pistoiese nato nel 1979, in uno dei molti passaggi introspettivi del diario in cui rivela la consapevolezza della propria condizione.

Un atto di coraggio e auto-riflessione che dimostra la volontà di affrontare la complessità della mente umana e di intraprendere un viaggio di autoesplorazione che possa condurre a una maggiore resilienza e benessere. "Mi è mancata la figura paterna, un padre assente, impulsivo, tormentato e talvolta violento. Ho avuto una adolescenza tormentata, burrascosa, per poi finire a fumare le canne. Comunque, per tranquillizzarvi, ho fatto un percorso terapeutico. Adesso sto meglio. Se così si può dire...", scrive Lino precisando che questa "è la storiella che mi sono abituato a raccontare", stando attento a tenere fuori l’aspetto psichiatrico. I ricoveri, un aspetto che spaventa sempre. La malattia mentale fa paura ancora oggi, trattarla è una sfida complessa, individuale e sociale. Richiede di lottare contro i sintomi e contro lo stigma, ‘seconda malattia’ che dura a lungo, anche quando il disturbo mentale è guarito. "Sono le 18,20, tra un pò c’è la cena.

Così va avanti la giornata e finisce. Devo dire che non è tutto male. Oltre a quello che ho detto prima, io di non essere solo nel vivere questo tedio, la fine della giornata alle 20,00-21-22. Se fossi stato a casa mi sarebbe presa l’ansia, nel vedere mia sorella e le altre persone uscire per la città. Condividere il dolore devo dire te lo allevia".

È l’agosto del 2010 e Lino è ricoverato a psichiatria. "La caduta e la ripresa", le oscillazioni della sua vita, i periodi in cui studia e lavora come avvocato e gli altri in cui entra ed esce dall’ospedale: "Che ne devo fare di questa vita. Mi è rimasta la riflessione con me stesso, solitaria. Non posso criticare. Vorrei. Ma non mi serve criticare altri, che avrebbero dovuto aiutarmi a trovare un lavoro. Certo è che mi trovo allo sbando". Il lavoro, le relazioni amorose, il rapporto con i genitori, l’uso di droghe, la spiritualità, Lino scrive le sue riflessioni e cerca risposte.

Rivela desiderio di crescita personale e maturità emotiva. Nessuno è esente da imperfezioni o esperienze individuali complesse. "Rieccomi nel mio luogo. Si parla oggi di non luoghi. Ecco. Questo è il mio luogo. Circa 14 anni fa venni qui la prima volta. Accadde qualcosa. Ma non ci ho creduto. Non ho perseverato. Poi un tuffo nelle sostanze mi ha sbalzato via, lontano. Ritornare non è stato facile".

Il Monastero di Camaldoli è il luogo che gli dona pace, tranquillità, lo aiuta a ritrovare sé stesso: "Ho solo bisogno di stare con me e con il mio Dio. Stare con me e stare con Dio per me sono la stessa cosa (...) trovare me è significato trovare Dio, fatto di anima e corpo".