Cortonantiquaria a tempo di musica Battisti&Mogol dopo quota 15 mila

di Simona Santi Laurini

Cortonantiquaria non è solo ed esclusivamente mobile antico. La kermesse della città etrusca, infatti, coinvolge l’arte a 360 gradi, a partire dalla collaterale dedicata ai macchiaioli di Livorno per arrivare alla grande musica che, in questa edizione 2023, torna protagonista in piazza Signorelli, dove campeggia il palco delle grandi occasioni. Si parte questa sera mercoledì 23 agosto alle 21.30 con "La Traviata", opera lirica in tre atti di Giuseppe Verdi, curata da "International Opera Florence" con la regia di Alberto Paloscia.

Ad eseguirla, il coro Italian Opera Florence con l’Estraorchestra diretta da Chiara Morandi. Si tratta di uno dei capolavori di Verdi ed una delle più grandi opere mai scritte, che ha avuto peraltro una genesi piuttosto travagliata. Dopo il debutto alla Fenice di Venezia nel 1853, quando la non rispondenza tra personaggi ed interpreti non la fece apprezzare ai più, l’opera venne rimaneggiata dalla censura per poi essere spostata come ambientazione cronologica dal XIX secolo al XVIII secolo. È stato l’assessore alla cultura, nonché vice sindaco, Francesco Attesti a volere la grande musica a corredo della 61esima edizione di Cortonantiquaria, con un programma piuttosto variegato. Domani, infatti, giovedì 24 agosto, la stessa piazza Signorelli ospiterà l’omaggio a Lucio Battisti e al suo paroliere Mogol, con il concerto "Canto libero", una rilettura dei pezzi originali, facendo emergere anche tutta l’anima blues e rock che aveva Battisti. Sempre sul fronte musicale, venerdì 25 agosto sarà la volta del musical della compagnia Innuendo "Il Mercante di Venezia" e poi, la sera del Premio Cortonantiquaria al professor Vittorio Sgarbi, domenica 27 agosto, verrà premiato anche Francesco Santucci, compositore e primo sax orchestra Rai, che si esibirà per il pubblico cortonese.

Ieri, intanto, il presidente del consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, ha fatto visita, accompagnato dal vicepresidente Marco Casucci, al Centro Convegni Sant’Agostino. Suo l’ingresso numero 15 mila alla mostra: "Cortonantiquaria trova le radici nella profonda tradizione, di grande valore economico e culturale, di arte antiquaria e di maestri restauratori che da sempre esiste a Cortona. È specchio e riflesso di un’intera città che vi si riconosce come in nessun’altra iniziativa" ha detto Mazzeo.