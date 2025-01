Cortona, tre nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica

Arezzo, 16 gennaio 2025 – L’Amministrazione comunale di Cortona esprime soddisfazione per l’approvazione del piano triennale di investimenti di Arezzo Casa spa, la società partecipata dai comuni che si occupa di edilizia residenziale pubblica.

Nel documento a cui è stato dato l’ok è previsto l’acquisto e il recupero di tre alloggi all’ex casa del popolo di Farneta. Il programma prevede lo stanziamento per quest’anno di circa 70mila euro per la progettazione e l’affidamento dei lavori.

Il cronoprogramma indica per il 2026 un ulteriore stanziamento di circa 560mila euro per l’avvio delle opere e di ulteriori 70mila euro per la conclusione dei lavori nel 2027. «Sono molto soddisfatta del risultato raggiunto che a breve prevede l’invio del progetto ai nostri uffici per il vaglio definitivo - dichiara l’assessore alle Politiche sociali, Lucia Lupetti - Si prevede e auspichiamo di iniziare i lavori entro l’anno.

È un’importante operazione che ha visto l’intuizione del Sindaco per destinare tutto il progetto a Farneta. Una grande risposta alla nostra collettività. I tre alloggi si aggiungono al nostro importante patrimonio erp che a progetto ultimato conterà 136 alloggi complessivi».

«Rispetto alla prima progettazione di alloggi che ne prevedeva due, abbiamo portato a tre gli ambienti che verranno realizzati. Abbiamo fortemente voluto questo investimento che permette di ridare un’ulteriore risposta al fabbisogno di edilizia residenziale pubblica del nostro territorio - dichiara il primo cittadino Luciano Meoni - Ora ci mettiamo al lavoro per fare in modo che si possa procedere alla realizzazione dell’opera».