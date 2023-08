Cortona, tigre nel motore Lancia la mostra antiquaria in tandem con Signorelli

di Laura Lucente

L’estate di eventi cortonese arriva oggi al suo appuntamento più noto. Alle 17,30 si apriranno le porte di Cortonantiquaria 2023 che festeggia le 61 primavere. Resta tra gli eventi più prestigiosi d’Italia del settore e per Cortona è un imperdibile appuntamento culturale nella coda dell’estate. Stagione iniziata in grande stile il 23 giugno con un omaggio al maestro e concittadino Signorelli con la mostra a lui dedicata, curata da Tom Henry, il maggiore studioso internazionale del pittore, nei 500 anni dalla morte.

Un allestimento già visitato da oltre 10 mila visitatori nelle sale del Museo dell’Accademia Etrusca e prosegue in un percorso che comprende il Museo Diocesano, il Palazzone, le chiese di San Niccolò e San Domenico.

Un’estate passata attraverso numerosi festival musicali, tra conferme e nuove avventure e che ha visto ancora una volta in città, dal 13 luglio scorso lo straordinario festival internazionale di fotografia internazionale Cortona On The Move: fino al 1° ottobre dà bella mostra di sé nel centro storico, negli antichi palazzi, alla Fortezza e anche nella location "Stazione C" accanto alla stazione. Ben 26 mostre con oltre 30 artisti internazionali. E veniamo all’oggi. Le porte della Cortonantiquaria si apriranno al pubblico solo domani mattina ma oggi c’è il taglio del nastro: ospite d’onore Beppe Sugar Angiolini.

"Siamo lieti della partecipazione di uno degli imprenditori più creativi e di successo – ricorda il sindaco Luciano Meoni - Cortona da sempre è un luogo culla di eccellenze e di valorizzazione dei talenti. Angiolini ama la nostra città, la sua arte e le sue manifestazioni culturali. Per questo lo abbiamo invitato".

La mostra mercato che da tre anni trova casa nel centro convegni Sant’Agostino, andrà avanti fino al 2 settembre. Tanti i capolavori, dai dipinti della scuola di Giacinto Brandi alle sculture in terracotta del XVIII secolo, ai cassettoni fiorentini delle botteghe Granducali . Un leggio da coro laccato fa rivivere le atmosfere della Spagna seicentesca, mentre nella seicentesca Messina riporta una scultura con fanciullo che cavalca un tritone.

Il viaggio continua nel Caucaso con un antico tappeto con motivo ad alberi. Come ogni anno integra la manifestazione un programma di iniziative collaterali in programma da giovedì a domenica prossima in piazza Signorelli con il ritorno della lirica, l’omaggio a Battisti-Mogol, il musical Mercante di Venezia e la voce di Walter Sterbini.

Il gran finale domenica sera con la serata di gala del Premio Cortonantiquaria 2023 che sarà consegnato al professor Vittorio Sgarbi e l’esibizione di Francesco Santucci, compositore e primo sax orchestra RAI che sarà anche lui premiato con uno speciale riconoscimento per la carriera artistica.