Cortona: Sposi Expo 2023, evento clou al Centro Sant'Agostino

CORTONA

Sposi Expo 2023 sbarca a Cortona. Oggi e domani l’appuntamento è al centro Convegni Sant’Agostino. "Per due giorni l’elegante cornice del centro Sant’Agostino si trasformerà nel regno incantato dedicato ai matrimoni – spiegano gli organizzatori – con l’obiettivo di prendere per mano ed accompagnare i futuri sposi al giorno delle loro nozze, curandone ogni dettaglio, esperti in grado di guidare le scelte delle future spose e proporre il meglio per ognuna di loro, ricordando che è la qualità a fare la differenza. Saranno presenti tutte le figure professionali legate al mondo del wedding, per potenziare Cortona a far parte del mondo wedding destination, un settore importante per l’economia della città e di tutta la Toscana".

Non è un caso che sia stata scelta proprio Cortona, da anni meta indiscussa per tutti coloro che da ogni parte del mondo decidono di convolare a nozze. Cortona Sposi Expo 2023 fa parte delle manifestazioni SposiExpo che si svolgono nelle principali città italiane ed è un evento che guarda a tutto tondo nel mondo del wedding, ne raccoglie le tendenze, le novità, ne esplora attraverso i vari espositori lo sviluppo di progetti innovativi. L’evento sarà aperto al pubblico gratuitamente dalle ore 10 alle ore 19.

La.Lu.