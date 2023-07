Cortona ricorda Carlo Alberto Dalla Chiesa

Arezzo, 3 luglio 2023 – Cortona ricorda il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa con una conferenza e con la dedica di una targa commemorativa.

L’iniziativa si svolgerà con una prima parte venerdì 7 luglio alle 10 in Largo Beato Angelico e a seguire nella sala del Consiglio comunale. L’Amministrazione comunale vuole così ricordare e omaggiare l’uomo che ha combattuto con tenacia contro le organizzazioni terroristiche e malavitose degli anni ‘70, scomparso per mano mafiosa nel 1982.

Per questa ragione il Comune ha scelto di collocare la targa commemorativa in uno dei luoghi più rappresentativi del centro storico di Cortona. L’iniziativa è stata voluta dal sindaco di Cortona Luciano Meoni, parteciperà il docente di Storia dell’Arma alla Scuola ufficiali dei Carabinieri, Paolo Caterina. Saranno presenti anche il comandante dell’Arma per la provincia di Arezzo, Claudio Rubertà, il comandante della compagnia di Cortona, Antonio De Santis e i comandanti delle stazioni locali.

L’Amministrazione comunale ha invitato alla cerimonia la figlia del generale Dalla Chiesa, la conosciuta presentatrice televisiva ed attualmente deputata della Camera, Rita Dalla Chiesa. Il generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa è stato ucciso il 3 settembre del 1982 a Palermo, vittima di un agguato mafioso insieme con la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo.

Carabiniere figlio di carabiniere, Dalla Chiesa ha passato la sua vita a combattere la malavita del nord, la mafia siciliana e le brigate rosse. Per le sue azioni e per le sue doti di servitore dello Stato, Carlo Alberto Dalla Chiesa è stato insignito di numerosi riconoscimenti, fra cui quello di Grande ufficiale dell’ordine militare d’Italia e della Medaglia d’oro al valore civile.