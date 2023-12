Cortona pronta per il Natale di Stelle. Oggi debutta la maratona di eventi

di Laura Lucente

È tempo di "Natale di Stelle" a . Oggi alle ore 17 si inaugura la maratona di eventi della città etrusca. Tre piazze protagoniste e un calendario di oltre 50 appuntamenti fra musica, conferenze e spettacoli. La regia degli eventi spetta alla Sviluppo, con la collaborazione del Comune, il supporto degli sponsor e la collaborazione di scuole di numerose associazioni locali. Tra le novità ci sono le proiezioni sulle facciate dei palazzi di piazza della Repubblica, che promettono un’esperienza immersiva nell’arte e nell’atmosfera delle feste. I riflessi sono quelli della speciale isola che "emergerà" in piazza Signorelli, circondata dai mercatini artigianali che fanno sponda, in piazza Garibaldi a quelli dedicate alle bontà da gustare, a fianco alla giostra per i bambini. La Casa di Babbo Natale torna, invece a Palazzo Ferretti, luogo suggestivo che ospiterà anche i presepi artistici e iniziative tematiche, come quelle dedicate ai Pokemon.

Intanto giovedì sera l’anteprima culturale del Natale 2023 è stata firmata dallo scrittore Antonio Manzini l’autore di Rocco Schiavone, il poliziotto più celebre d’Italia che ha allietato il pubblico con una divertente chiacchierata al centro convegni Sant’Agostino incalzato da Francesca Scartoni di "A spasso con lo Scrittore". Dall’8 dicembre, sempre al centro convegni Sant’Agostino, si terranno ulteriori mostre, l’associazione Il Minotauro presenta "Natale in arte", l’istituto scolastico 1 propone "Riciclo e riutilizzo: la carta trasformata dai bambini", in collaborazione con Cartotecnica Moderna e infine il Fotoclub Etruria con la mostra collettiva "Il posto del cuore". Quest’anno tornerà anche il presepe vivente di Pietraia (il 25, 26 dicembre e 1, 6, 7 gennaio) e ci sarà una speciale anteprima della rappresentazione della Natività in piazza della Repubblica l’8 dicembre. Il 17 dicembre in centro tornano la "nevicata" in piazza della Repubblica e i cori dei bambini. Anche lo spettacolo di fuochi e luci martedì 26 dicembre, il concerto gospel il 28, la festa di San Silvestro in piazza, la Colazione al Museo e il Concerto di Capodanno.