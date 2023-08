"Cortona: Piazza Sergardi, i commercianti chiedono ristori per i danni del cantiere"

Che fine hanno fatti i ristori o gli sgravi promessi per aiutare le imprese penalizzate dai lavori di piazza Sergardi? Quale sarà la tempistica dei lavori successivi su via Lauretana e via Regina Elena? Sarà discusso un piano preciso e dettagliato con il mondo del commercio? Sono questi alcuni elementi prioritari messi a fuoco dalle associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti per l’importante frazione cortonese di Camucia. Ad analizzare la questione ci pensano Carlo Umberto Salvicchi per Confcommercio e Lucio Gori per Confesercenti che chiedono all’amministrazione maggiore dialogo e coinvolgimento. "Non compiamo gli stessi errori fatti per l’avvio dei lavori di piazza Sergardi – spiegano – perché i prossimi step per realizzare i parcheggi nelle due importanti arterie di Camucia potrebbero creare una paralisi della attività commerciali. Occorrono tempi certi e progetti ragionati per ridurre i disagi e non ingessare per mesi le strade interessate ricche di negozi.

Le decisoni vanno prese non solo nelle stanze dei tecnici comunali, ma discusse con i residenti e i commercianti del territorio". Le esperienze degli operatori presenti su piazza Sergardi, raccontate anche attraverso le colonne de la Nazione, hanno messo in luce un profondo disagio che si è sommato alla situazione economica non facile del momento. "Vorremmo delle risposte certe e puntuali – confermano Salvicchi e Gori – con risorse reali per coloro che hanno subito perdite. Ad oggi non ci risultano manovre di nessun tipo. La situazione di Camucia è già da tempo molto complessa e queste incertezze su tempi e progetti non fanno che complicare la situazione". Capitolo a parte il futuro della frazione alla luce dei lavori di riqualificazione di piazza Sergardi. "Come associazioni noi non ci schieriamo né con chi è stato contro il progetto né con chi era a favore. Ad oggi la piazza è stata realizzata, rimangono i dubbi già espressi su quali saranno le strategie da mettere in atto per una reale rigenerazione urbana della frazione. Le nostre imprese hanno tutta la voglia e l’esperienza per contribuire nelle strategie di sviluppo, sostegno e rilancio", confermano Salvicchi e Gori.

Laura Lucente