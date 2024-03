Cortona Photo Academy . Una mostra e un libro per i dieci anni

L’associazione culturale Cortona Photo Academy celebra il decimo anniversario dalla fondazione con un importante evento, una mostra fotografica esposta nel centro di Camucia e la presentazione del relativo libro fotografico. "Abbiamo voluto raccontare per immagini la nostra Camucia, frazione più importante e popolata del comune di Cortona, ricordare cosa è diventato oggi questo paese, rappresentare il presente, far pensare al futuro della nostra comunità. Il linguaggio scelto è la fotografia in bianco e nero, per meglio cogliere l’essenzialità delle situazioni ambientali, cercando modalità di composizione armonica e di impatto; un linguaggio dunque sintetico e intenso.

Nel libro, l’originale dialogo fra il dr. Albano Ricci, antropologo, e l’architetto Gianfranco Caprai, ha dato un’ulteriore prospettiva: una colonna sonora di parole, un viaggio fatto di descrizioni, percorsi, notazioni, considerazioni, sguardi sul passato e sul presente".

La mostra sarà inaugurata sabato 30 marzo alle ore 17,30, in via Matteotti 34/36 a Camucia, ingresso libero, con la presentazione del libro fotografico.