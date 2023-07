Cortona on the move Fotografie d’autore "vestono" la città Ventisei esposizioni

di Laura Lucente

La fotografia d’autore è pronta ad invadere la città etrusca. Manca appena una settimana all’avvio della 13esima edizione di Cortona On The Move, il festival internazionale di fotografia che per 3 mesi porterà in città ben 30 grandi protagonisti della fotografia nazionale e internazionale, oltre ad esperti, giornalisti e appassionati da tutto il mondo.

Un appuntamento che, come ogni anno, ha un filo conduttore ben preciso. Nel 2023 il tema è "More or Less", un’indagine sulla contrapposizione tra abbondanza e scarsità, superfluo ed essenziale, élite e masse, accumulo e dispersione. Ad interpretarlo ci penseranno nomi come Larry Fink, Massimo Vitali, Dana Lixenberg, Chauncey Hare, Marco Garofalo, Irina Werning, Fabiola Ferrero. Loro sono solo alcuni dei nomi dei fotografi a cui saranno dedicate le 26 mostre allestite tra il centro storico, la Fortezza medicea del Girifalco e la "Stazione C", accanto alla stazione ferroviaria di Camucia-Cortona. Il festival è stato presentato ieri a Firenze alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

"Siamo di fronte ad un ricchissimo menù fatto di tante mostre, di letture e di molti appuntamenti disseminati lungo un arco temporale ampio e che hanno al centro la fotografia e i suoi maggiori e migliori interpreti", ha commentato Giani.

Il via giovedì 13 luglio alle 18 in Piazza Signorelli con la conferenza di apertura e dalle 19 alle 21 l’inaugurazione ufficiale delle mostre. Fino a domenica 16 luglio sarà un susseguirsi di talk, incontri, letture portfolio e workshop rivolti ad appassionati e addetti ai lavori, ma anche a coloro che vogliano approfondire l’indagine e la riflessione sull’attualità e sul passato attraverso uno degli strumenti che meglio sanno indagare la realtà. Inoltre, con Mengo Festival di Arezzo Cortona On The Move organizza i due eventi serali dell’inaugurazione, tra cui il dj set di Frankie hi-nrg mc in programma sabato 15 luglio in Piazza Signorelli.

"Riserviamo attenzione anche ai giovani talenti – conferma la direttrice di Cortona On the Move Veronica Nicolardi - perché il territorio diventi incubatore per i tanti ragazzi e ragazze che vogliano intraprendere un percorso professionale nel mondo della fotografia e della cultura” Ne sono esempi il premio Cortona On The Move Award, nato nel 2022 con la volontà di supportare i fotografi nello sviluppo e nella produzione delle loro opere, o il Premio Vittoria Castagna, lanciato per la prima volta quest’anno e rivolto a giovani che operano nell’ambito del marketing e comunicazione per la produzione culturale.