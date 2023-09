Cortona On the Move al rush finale. Le foto d’autore da 20mila ingressi

Siamo al rush finale per il festival internazionale di fotografia Cortona On The Move. Mancano appena 12 giorni alla chiusura della 13esima edizione della kermesse che ogni anno porta a Cortona il meglio della fotografia mondiale. 26 le mostre allestite in città con le opere degli oltre 30 artisti protagonisti. Ad oggi i numeri non fanno che confermare la portata della manifestazione: sono 21 mila i visitatori che hanno deciso di immergersi nel percorso del festival. Di questi ben 2200 sono cortonesi ai quali gli organizzatori riservano la gratuità del ticket di ingresso. A fare la parte da leoni ci pensa il pubblico italiano per il 70% del numero complessivo con provenienza soprattutto dal centro e dal nord Italia. L’altra fetta di appassionati è straniera con provenienze sia europee che da oltre Oceano. "Siamo molto contenti del successo di pubblico riscosso da questa importante edizione – conferma Veronica Nicolardi direttrice del festival - che ha non solo confermato, ancora una volta, il ruolo della cultura come asse di sviluppo territoriale e sociale, ma affermato Cortona On The Move come fucina e produttore di cultura fotografica e punto di riferimento a livello nazionale e internazionale". In queste ultime settimane di Cortona On The Move 2023, che si concluderà il 1 ottobre, sono previste ancora novità come gli appuntamenti formativi in collaborazione con Sony Italia alla fortezza del Girifalco. "Abbiamo organizzato una sorpresa per tutti gli appassionati di fotografia e multimedia – conferma ancora la Nicolardi – si tratta di due imperdibili talk gratuiti con Andrea Frazzetta e Slim Dogs Production. Domani alle 16,30 si parlerà di "reportage. La fotografia come racconto" con il fotografo Franzetta e venerdì alla stessa ora di "come fare il lavoro dei propri sogni?" attraverso le esperienze di Matteo Bruno e Marco Cioni di Slim Dogs Production. Prosegue anche il progetto culturale 12x12 realizzato da Cortona On The Move e Autolinee Toscane. Il progetto vede coinvolti 12 fotografi over 60 che per 12 mesi, attraverso l’obiettivo, raccontano il territorio toscano e i suoi abitanti da una prospettiva del tutto inedita e originale. L’idea è offrire una diversa estetica del trasporto pubblico attraverso scatti d’autore che hanno saputo reinterpretare e dar luce alle storie, agli sguardi e alle relazioni di queste persone che si incontrano sull’autobus, indagando gli aspetti culturali e sociali delle comunità attraversate e dei territori connessi. Dopo Massimo Vitali, a cui è stato affidato l’esordio della seconda edizione del progetto, per il mese di settembre è la fiorentina Margherita Verdi a cogliere la sfida.