Cortona, la Proloco centro storico per la promozione di Signorelli500

Arezzo, 28 giugno 2023 – La Proloco centro storico prosegue le attività di promozione per la mostra «Signorelli500».

Da giorni ristoratori e commercianti di Arezzo e Cortona hanno sposato l’idea di esporre le bottiglie di vino con la speciale etichetta. Nelle vetrine delle attività commerciali sono presenti totem grafici e anche le due bottiglie (vino rosso e bianco prodotto a Cortona) con la caricatura del grande pittore.

«I vini dedicati all'anniversario di Luca Signorelli, con in etichetta raffigurato il Tondo, da lui dipinto e conservato al Maec di Cortona - dichiara il presidente Marco Mori - stanno ricevendo un notevole gradimento sia da parte di privati cittadini che da imprese; sia sul nostro comune che in altri.

Ciò conferma che il messaggio recepito e reso fruibile dal nostro concittadino in forma pittorica, era moderno all'ora e lo è oggi; era necessario all'ora e lo è oggi. Le etichette hanno una numerazione che si fermerà a 500: 500, l'anniversario che ricorre quest'anno dalla morte del pittore; 500, l'epoca in cui vive e che darà alla nostra regione il primato in cultura, attraverso la lettura e rilettura delle humanae litterae.

La Toscana diventa, così, l'esempio da imitare in Italia e all'estero; ma come sarebbe successo tutto questo se non ci fossero stati uomini capaci e intelligenti, nel percepire tale esigenza. Ed ecco Luca Signorelli; ed ecco il suo contributo attraverso ciò in cui fu allievo e poi maestro: la pittura».

Fra le varie iniziative c’è anche l’annullo filatelico in programma il prossimo sabato primo luglio dalle 9 alle 13,30 nel cortile di Palazzo Casali. «Vogliamo ringraziare la Proloco centro storico per aver dato un importante contributo alla promozione della mostra - dichiara il sindaco Luciano Meoni - la mostra ha fatto il suo ingresso nelle vetrine dei negozi, durante occasioni conviviali, a tavola, grazie alle etichette e ora viene ulteriormente suggellata con l’annullo filatelico».