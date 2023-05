Cortona, il turismo religioso vola La città vara un progetto di rilancio Entra nel tour dei luoghi francescani

Prende il via un nuovo progetto culturale e turistico, si tratta di "Cortona città di Francesco", l’iniziativa voluta dal sindaco Luciano Meoni per valorizzare questa dimensione storica e spirituale. Dall’amministrazione comunale è partito l’invito agli operatori culturali per unire le forze e condividere il progetto al fine di poter realizzare un programma di iniziative rivolte al territorio e alle scuole, ma anche un’esperienza di turismo religioso. Cortona è la città di Frate Elia Coppi, che raccoglie il testamento della “III regola francescana” direttamente dalle mani di San Francesco (1227), potendo annunciare cosi, il miracolo delle stimmate e conseguentemente alla morte del Santo, dedicarsi allo sviluppo dell’ordine. A Cortona e negli immediati dintorni dove il Santo ha predicato più volte, Elia ha voluto lasciare a segno, ovvero la costruzione di luoghi dedicati alla preghiera con la formazione di comunità conventuali che potessero raccogliervisi attorno. Immagine chiave, insieme a quella dei luoghi francescani, è la mappa della città di Cortona realizzata fra il 1570 e il 1680, custodita all’Archivio di Stato di Firenze. Qui Cortona è raffigurata con le sue mura, e con numerosi edifici religiosi. Per la precisione, le indicazioni in corsivo sotto ad ogni edificio, riferiscono le diciture di "convento dei frati" o "convento delle monache". Da questa immagine stilizzata è stata elaborata la bozza di logo di riferimento delle iniziative intorno a "Cortona città di Francesco". "È un’iniziativa culturale che nasce, alla vigilia delle celebrazioni dedicate a Luca Signorelli e che prenderà il via il prossimo autunno con un calendario di appuntamenti che condivideremo insieme agli operatori culturali e con le scuole - dichiara il sindaco Meoni - Inoltre, vogliamo mettere in campo un’offerta turistica integrata che possa valorizzare i luoghi del Santo e riaffermare Cortona al centro degli itinerari nazionali dedicati al Patrono d’Italia".

"L’idea prospettata dal sindaco Luciano Meoni, di voler conferire alla città di Cortona una dimensione francescana, è sicuramente da apprezzare e da sostenere per una serie di valide ragioni - dichiara il presidente del Comitato tecnico del Maec, Nicola Caldarone - Innanzitutto perché San Francesco è stato, in vita, presente a Cortona e lo è tuttora con il convento de Le Celle, la figura del suo successore, il cortonese Frate Elia Coppi, il Laudario; e poi perché la figura del Santo rientra nelle origini sacre di questa città. Ma soprattutto, in un’epoca che ha cancellato la sacralità dalla terra e che ci ripete a sfinimento il valore del denaro, la figura del Santo potrebbe essere un chiaro punto di riferimento per tutti coloro che vogliono ritrovare e acquisire la vera dimensione dell’uomo, fatta di rispetto, di amore e di giustizia".