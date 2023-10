Cortona: il sistema elettrico si rinnova, con il pnrr lavori potenziamento rete in centro città

Arezzo, 26 ottobre 2023 – Il sistema elettrico di Cortona si rifà il look con gli investimenti di E-Distribuzione ed i fondi PNRR: la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, infatti, ha avviato ufficialmente il cantiere per l’esecuzione di importanti interventi finalizzati al restyling della rete elettrica in centro città, che ottimizzeranno il servizio offerto ai cittadini e contribuiranno anche alla digitalizzazione dei servizi nonché alla sostenibilità e al decoro urbano.

Nel dettaglio, i tecnici dell’azienda elettrica realizzeranno una nuova dorsale di media tensione, completamente interrata e senza alcun impatto ambientale, tra via Severini e via del Palazzone: si tratta di una linea sotterranea di nuova generazione, che sarà lunga 600 metri e che collegherà le direttrici esistenti “Camucia” e “Pierle” con una richiusura in anello, ovvero un sistema che collega trasversalmente più linee e, in caso di disservizio a una di esse, isola automaticamente il tratto di rete danneggiato per erogare immediatamente elettricità dalle linee elettriche di riserva, cosiddette controalimentanti.

I lavori di scavo, che consentiranno di eseguire le opere propedeutiche alla posa del nuovo cavo, interesseranno prima l’area di via Severini e poi si sposteranno nella zona di via del Palazzone.

Una volta che la dorsale sarà predisposta, seguiranno le attività per la messa in esercizio del nuovo assetto del sistema elettrico che potrebbero richiedere alcune interruzioni temporanee che saranno concordate con gli uffici tecnici del Comune.

A questo proposito, E-Distribuzione ringrazia per la collaborazione l’Amministrazione Comunale di Cortona, con cui sono state condivise progettualità, tempi e modalità di intervento. Si tratta di un investimento di circa 300mila euro, nell’ambito dei fondi PNRR per il potenziamento della rete elettrica, che porterà valore aggiunto per tutta la comunità di Cortona in termini di automatizzazione del sistema elettrico, efficienza dell’alimentazione elettrica, abilitazione di servizi innovativi legati all’elettrificazione dei consumi.

Al termine del cantiere tutti i ripristini saranno eseguiti a regola d’arte. Questo progetto specifico PNRR di E-Distribuzione si inserisce in una più ampia programmazione a livello nazionale: l’Azienda sta investendo, infatti, i fondi del PNRR per incrementare la capacità della rete di ospitare e integrare ulteriore generazione distribuita da fonti rinnovabili, aumentare la potenza a disposizione delle utenze, potenziare la resilienza del sistema elettrico con riduzione della probabilità e dell’entità di interruzioni di corrente in caso di stress derivante da fenomeni climatici estremi.

E-Distribuzione ricorda che per ogni segnalazione, relativa al funzionamento del sistema elettrico, è utile contattare il servizio clienti al numero verde 803 500, attivo tutti i giorni h24, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica.

In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente sul sito web e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione. Per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica, inoltre, è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”, raggiungibile qui.