Cortona, il centrodestra strappa : "Meoni non è il nostro candidato"

"Il candidato sindaco a Cortona del centrodestra unito non sarà il primo cittadino uscente Luciano Meoni. La nostra decisione è definitiva. Nei prossimi giorni sarà ufficializzato il nome del candidato che rappresenterà tutte le forze politiche del centrodestra cortonese". Poche e telegrafiche parole, ma decisive. Portano la firma congiunta di Fabrizio Rossi coordinatore regionale Fratelli d’Italia, Marco Stella coordinatore regionale Forza Italia, Luca Baroncini segretario regionale Lega e Giorgio Silli di Noi Moderati Toscana. Per il centro destra non ci sarà nessun Meoni bis. Termina così, ufficialmente, il tira e molla che in queste ultime settimane ha tenuto banco nella cronaca politica del territorio. Nessun ripensamento da parte dei vertici regionali, anche dopo gli ultimi incontri avuti con l’attuale primo cittadino. La rottura dei rapporti tra i partiti di centro destra e Meoni sono insanabili. Da qui la decisione di prendere strade diverse. Un percorso cominciato diversi mesi fa quando a Meoni erano state fatte alcune richieste per poter valutare una sua ricandidatura. Proposte che l’attuale sindaco aveva rimandato a più riprese al mittente, certo della bontà del suo operato. A quel punto il muro tra lui e i partiti si è fatto sempre più duro. A nulla è valso il suo appello di qualche giorno fa, in cui, a mezzo stampa aveva rilanciato un ultimo, seppur ormai tardivo, appello all’unità. Il centro destra, adesso, rimanda di pochi giorni la ufficializzazione del suo candidato. Una mossa politica attendista, probabilmente, visto che oramai il nome di Nicola Carini quale candidato unitario della coalizione, sembra ormai deciso. Forse anche una mossa strategica per capire cosa intenderà fare il primo cittadino Meoni.

I segretari di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, infatti, gli avrebbero chiesto di farsi da parte, facendo un cosiddetto "passo di lato" a fronte della sua dichiarata appartenenza politica al centro destra. Questo potrebbe tradursi in un appoggio della sua lista civica "Futuro per Cortona" al nuovo progetto politico tracciato con Carini sindaco. Ipotesi che ad oggi, appare, però, sempre più improbabile. Meoni non ha fatto mistero di volerci comunque riprovare, anche da solo. Una battaglia che si prospetta in salita, visto che nel 2019 aveva vinto grazie, soprattutto, al forte trascinamento della Lega, allora primo partito della coalizione.