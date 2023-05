Cortona fa il tifo per Signorelli Derby artistico con il Perugino e visite guidate dagli studenti

di Laura Lucente

Prosegue speditamente il progetto di avvicinamento alla mostra "Signorelli 500" che dal 23 giugno prossimo porterà in città una mostra dedicata al grande artista del rinascimento con opere provenienti da ogni parte del mondo. Cortona si sta preparando al grande evento proponendo e promuovendo, settimana dopo settimana, appuntamenti culturali legati alla figura del pittore. Ha preso il via nella chiesa di san Francesco la mostra documentaria "In sepulchro suorum antiquorum. La chiesa di San Francesco da frate Elia a Luca Signorelli", a cura di Simone Allegria. Il celebre e anziano pittore, sentendo avvicinarsi la morte, aveva deciso, infatti, di annullare il testamento precedente: non intendeva più essere sepolto in San Domenico, ma a San Francesco, nel sepolcro dei suoi antenati ("In sepulchro suorum antiquorum" come si legge nel documento). Nella mostra si ripercorrono le vicende relative alla sepoltura di Luca Signorelli nella chiesa di San Francesco, dal momento della morte dell’artista fino ai tentativi fatti tra la fine Ottocento e l’inizio del Novecento da Girolamo Mancini e da altri eruditi locali per cercare la tomba dell’artista cortonese; tentativi che purtroppo, ad oggi, non hanno avuto esito positivo. La mostra vuole inoltre valorizzare le opere che Luca Signorelli ha realizzato per la chiesa di San Francesco e che oggi si conservano nel Museo diocesano di Cortona. Tutti i lunedì, fino al 30 settembre, alle ore 17.30, il Centro studi frate Elia organizza una visita guidata gratuita alla mostra e alla chiesa di San Francesco con l’accompagnamento di una guida professionale aperta a tutti gli interessati (in italiano e in inglese). Spazio anche ai giovani delle scuole si sfideranno in un percorso intorno alle opere di Luca Signorelli nel centro storico. Il primo momento con l’"Art Orienteering" è in programma proprio questa mattina con gli alunni delle scuole secondarie di primo grado dell’istituto Cortona 2, seguirà un’altra occasione lunedì con i pari età dell’istituto Cortona 1. L’iniziativa è promossa dall’istituto scolastico superiore "Luca Signorelli". Complessivamente nelle due giornate saranno mobilitati circa 200 giovani.

Sempre oggi gli studenti dell’istituto superiore "Luca Signorelli" offriranno visite guidate gratuite alla scoperta del Signorelli alla cittadinanza in occasione della "Notte nazionale dei licei". I tour prendono il via alle ore 16 e riguarderanno il Maec, il Museo Diocesano, le chiese di San Niccolò e San Domenico. Domani alle ore 17 la città etrusca ospiterà anche un "derby artistico" fra Signorelli e Perugino che condividono quest’anno il cinquecentenario dalla morte con la conferenza a cui prenderanno parte il curatore scientifico della mostra cortonese Tom Henry, insieme a Veruska Picchiarelli, direttrice dei Musei dell’Umbria.