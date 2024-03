Cortona e le sue stelle, una serata per valorizzare lo sport locale

Arezzo, 8 marzo 2024 – Massimiliano Rosolino, Roberta Vinci, Francesca Cesarini, Lisa Angiolini e Michele Santucci sono gli ospiti speciali di «Cortona e le sue stelle», la manifestazione con cui il Comune vuole valorizzare lo sport locale.

L’appuntamento è fissato a venerdì 15 marzo alle ore 21 nell’auditorium Sant’Agostino. Lo scopo della serata è quello di valorizzare atleti e società che negli ultimi due anni hanno ottenuto riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Insieme a loro l’assessorato allo Sport intende ringraziare tutti gli addetti ai lavori del settore: gestori di impianti e associazioni di volontariato che garantiscono la sicurezza delle manifestazioni.

A premiare le «Stelle di Cortona» saranno personaggi del calibro di Massimiliano Rosolino, campione olimpico a Sydney nel 2000 nei 200 misti; Roberta Vinci, tra le migliori tenniste italiane di sempre; Francesca Cesarini, campionessa mondiale di pole dance e vincitrice di Italia's got talent 2023; Lisa Angiolini, medagliata agli europei di nuoto 2021 e 2022.

Qualificata per le olimpiadi di Parigi 2024 e Michele Santucci, campione cortonese di nuoto. Ha partecipato alle olimpiadi Pechino 2008 e Londra 2012. L’iniziativa è organizzata dall’Amministrazione comunale con la collaborazione Asd Virtus Buonconvento e Tennis Club Seven, con il supporto di Cortona Sviluppo, oltre al patrocinio di Regione e Consiglio regionale della Toscana, Provincia di Arezzo, Coni, Cip e il contributo della Banca Popolare di Cortona.

Cortona e le sue stelle offre un’opportunità di formazione e aggiornamento a tutti gli addetti ai lavori del mondo dello sport attraverso un seminario gratuito condotto da Roberto Bresci, vice presidente Scuola regionale dello Sport del Coni. Il titolo è «Come cambia l’ordinamento sportivo dopo la riforma dello sport» che si terrà alle ore 17 del 15 marzo al Centro convegni Sant’Agostino.

«È un appuntamento che abbiamo voluto per tributare il nostro ringraziamento a tutto il mondo dello sport cortonese - dichiara il sindaco Luciano Meoni - un mondo fatto di atleti, allenatori e dirigenti che offrono ai nostri giovani un’opportunità di crescita e maturazione che diffondono valori e promuovono corretti stili di vita, insieme a loro il ringraziamento va al persone volontario che offre un supporto tecnico fondamentale per far funzionare questo complesso sistema».

«Cinque grandi star dello sport nazionale verranno a Cortona per incoronare i nostri atleti e le società che hanno meglio figurato negli ultimi due anni - dichiara l’assessore allo Sport Silvia Spensierati - questi testimonial sono un esempio per i nostri giovani. In questo momento storico così complicato c’è bisogno di diffondere valori sani ai nostri giovani come il senso di sacrificio e la volontà di abnegazione, elementi per raggiungere qualsiasi obiettivo».

«Quella con Cortona è una bella collaborazione - ha dichiarato Alberto Melis, delegato provinciale Coni Arezzo - questo è un momento particolarmente impegnativo per il movimento sportivo di base in considerazione della riforma di settore. È quindi importante un momento informativo e formativo come quello che andremo a fare nel pomeriggio, aperto e gratuito, per tutte le associazioni».