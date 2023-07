Prosegue il Festival di Musica sacra a Cortona. Stasera mercoledì 5 luglio presso la chiesa di Santa Maria Nuova alle 21,15, il Festival di Musica Sacra darà il suo contributo ai festeggiamenti per il 500° anniversario di Luca Signorelli con il concerto "Degno discipulo". La devozione nelle opere del Signorelli e la musica del suo tempo in una suggestiva proposta de l’Anonima Frottolisti e il Coro Armoniosoincanto. Domani al Duomo di Cortona alle 21.15, in collaborazione con l’Associazione per il recupero e la valorizzazione degli organi storici di Cortona, Francesco Santucci al sax e Massimiliano Rossi all’organo daranno vita ad un concerto dal titolo "Sentieri".