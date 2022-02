Cortona, controlli straordinari a terra e in volo /VIDEO

Arezzo, 25 febbraio 2022 - Su disposizione del Comando Provinciale Carabinieri di Arezzo, nella serata di ieri i militari della Compagnia di Cortona hanno eseguito un servizio coordinato a largo raggio di controllo del territorio, effettuato con il supporto dall’alto del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pisa.

Sono stati effettuati numerosi posti di controllo, con l’impiego specifico di 7 pattuglie dell’Arma territoriale, più nel dettaglio sono state complessivamente controllate 173 persone e 98 automezzi, inoltre sono stati effettuate ispezioni presso 11 locali pubblici, denunciate e segnalate all’Autorità Giudiziaria ed Amministrativa: - una persona in stato di libertà di Cortona, quarantacinquenne, disoccupato, noto alle forze dell'ordine.

Duante un controllo nella sua abitazione a seguito di una lite in famiglia, è stato trovato in possesso di gr. 5,5 di sostanza stupefacente di tipo ketamina (nuova droga sintetica che agisce con effetti simili a quelli della cocaina) e gr. 1 di hashish; - denunciato a piede libero ex art 494 c.p. (sostituzione di persona): un giovane classe 1985 dell’est Europa, conosciuto alle forze dell’ordine, residente a Monte San Savino, il quale sprovvisto di certificazione valida per accedere all'interno di un ufficio postale esibiva documento "green pass" appartenente ad altra persona.

lo stesso inoltre, è stato sanzionato per l’inosservanza delle norme anti contagio da covid - 19. - segnalato in via amministrativa ex art. 75 D.P.R. 309/90 un giovane ragazzo albanese, residente a Siena, con precedenti di polizia, trovato in possesso all’interno della sua autovettura, da lui condotta, di gr. 2,1 di sostanza stupefacente tipo marijuana. - segnalato all’autorità amministrativa un giovane ragazzo, il quale notato a piedi con un atteggiamento nervoso e agitato alla vista dei militari, sottoposto a controllo, veniva trovato in possesso di gr. 3,78 di sostanza stupefacente del tipo marijuana. L’attività che ha fornito anche un ottimo risultato preventivo verrà ripetuta nei prossimi giorni.