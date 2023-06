Cortona Comics saluta La grande festa dei fumetti

di Laura Lucente

Con Tex Willer e i Supereroi la città etrusca saluta oggi la prima edizione del Cortona Comics. Sarà ancora possibile godere della manifestazione per tutta la giornata all’interno del chiostro di Sant’Agostino quartier generale del festival. 9 giorni di eventi, con due weekend consecutivi dedicati ai giovani e agli appassionati del fumetto. Tanti i disegnatori, autori e aspiranti fumettisti che sono arrivati da tutta Italia. Oltre 50 gli artisti presenti in questa edizione. Un progetto nato grazie ad una intuizione della società in house Cortona Sviluppo guidata da Fabio Procacci che da un anno ha lavorato al progetto. Un lavoro di squadra che ha visto lavorare accanto alla società le associazioni Il Minotauro, Cautha e On The Move, con il patrocinio dell’amministrazione comunale. La prima settimana è stata dedicata al fumetto umoristico con la partecipazione speciale del grande disegnatore Giorgio Cavazzano a cui è stato anche assegnato il premio "Jac d’Oro" in onore di Jacovitti a 100 anni dalla nascita. Oltre 1200 biglietti staccati. La seconda settimana, si è aperta giovedì sera con il partecipatissimo appuntamento con il concerto a Camucia dell’artista Tananai a cui hanno preso parte 6 mila persone. "Finalmente un grande evento dedicato ai giovani che voglio ringraziare per la loro partecipazione e per il comportamento tenuto – aveva ricordato a margine del concerto il sindaco Luciano Meoni - superata la pandemia abbiamo potuto strutturare un appuntamento dedicato ai nostri ragazzi, grazie all’impegno di Cortona Sviluppo che ha inserito nel festival Comics un concerto di alto livello". Venerdì la riapertura degli stand al centro convegni e insieme a questi anche le tre mostre di punta di questa kermesse.

All’auditorium "Giorgio Cavazzano, un artista a Paperopoli" curata dal bravissimo Francesco Verni, dedicata a topi e paperi, in ricorrenza anche dei 100 anni della Disney con oltre 100 tavole dell’artista. Alla fortezza del Girifalco "Click and strip" Scatti sul fumetto d’autore (1979-1994), con foto di Paolo Barcucci e a cura di Silvano Mezzavilla. A palazzo Ferretti è invece di scena la mostra "Due cortonesi alla conquista del mondo" Maria Laura Sanapo e Marco Santucci che espongono le loro creazioni per DC Comics, per la quale realizzano i beniamini più amati. "Siamo felicissimi che Cortona abbia raccolto la sfida di organizzare un appuntamento ricco e interessante come questo", hanno confermato proprio Sanapo e Santucci. La coppia ha fatto da apripista ad altri grandi nomi. Un parterre di autori italiani che hanno avuto successo sia in patria che nel mondo, conquistando il pubblico francese, statunitense. Tra loro Riccardo Federici, Massimiliano Frezzato, Lorenzo Palloni, Tina Valentino. Loro sono solo alcuni dei nomi che stanno arricchendo i tavoli di questa seconda Artist Alley.