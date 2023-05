Cortona Comics nel vivo Cavazzano: "Vi racconto la mia Paperopoli"

di Laura Lucente

La maratona cortonese dedicata ai fumetti ha preso il via e per 9 giorni catapulterà la città in una nuova e interessante dimensione. Al taglio del nastro ieri mattina al centro convegni Sant’Agostino, c’era l’ospite d’onore vera leggenda del fumetto: Giorgio Cavazzano. L’artista veneziano ha inaugurato anche la sua mostra personale con più di 100 opere che ripercorrono la sua incredibile carriera. Dagli esordi, passando per il successo di Altai e Jonson, Capitan Rogers fino a Dylan Dog, con chicche incredibili, alcune mai messe in mostra. Presenti anche alcuni disegni che il Maestro Cavazzano ha fatto per un concittadino illustre di Cortona, Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, caricaturato con "becco e piume" visto che è Paperotti, nel mondo dei paperi.

"Emozionato e felice di trovarmi in un luogo così splendido – ha commentato Cavazzano – e sento l’affetto di molte persone che hanno organizzato questo evento". Il fumettista nel pomeriggio ha ricevuto il premio "ac d’Oro" dedicato all’indimenticato Jacovitti. Il progetto Cortona Comics nasce grazie all’impegno organizzativo e della Cortona Sviluppo guidata da Fabio Procacci che da circa un anno sta lavorando con entusiasmo per far nascere questa iniziativa. Partener operativi anche l’associazione OnTheMove e l’associazione Cautha.

"Una grande soddisfazione – commenta l’amministratore Procacci – con un bel riscontro di pubblico già dall’apertura".

Nella scia delle convention internazionali dedicate al fumetto, anche Cortona Comics ha deciso di proporre la "Artist Alley": un’area piena di autori, ognuno con una propria postazione, nella quale accogliere gli appassionati per dediche, sketch e commission. L’ingrediente aggiuntivo di Cortona Comics è il fatto che questa Artist Alley sarà "doppia". Fino a stasera sarà dedicata al fumetto umoristico, una grande tradizione tipicamente italiana. Tra i nomi di richiamo, oltre a Cavazzano, Freccero, Gervasio, Intini e molti altri. Nel prossimo weekend spazio a "Eroi e supereroi del mondo".

Con un parterre di autori italiani che hanno avuto successo sia in patria che nel mondo, conquistando il pubblico francese, statunitense tra cui Riccardo Federici, Massimiliano Frezzato, Marco Santucci, Maria Laura Sanapo, Lorenzo Palloni, Tina Valentino (tutto il programma su www.cortonacomics.it).

Durante la settimana spazio a dibattiti, presentazioni e laboratori, moltissimi dedicati alle scuole, con percorsi studiati appositamente per favorire lo sviluppo del fumetto organizzati dalla Scuola Internazionale del Comics di Firenze. Cortona Comics offre anche un’area con giochi da tavolo, miniature, carte collezionabili e tanto altro ancora.