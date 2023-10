Cortona celebra l’«oro verde»

Arezzo, 25 ottobre 2023 – Doppio appuntamento per celebrare l’adesione di Cortona all’associazione Città dell’olio, giovedì 26 ottobre alle 17, nella sala del Consiglio comunale, si terrà la cerimonia di consegna della bandiera.

Il sindaco Luciano Meoni, l’assessore all’Agricoltura Paolo Rossi, accoglieranno il coordinatore toscano dell’associazione Città dell’olio, Mario Agnelli; il rappresentante provinciale Marco Ermini; le categorie agricole e i produttori del territorio.

L’ingresso di Cortona nell’associazione Città dell’olio verrà subito celebrato domenica 29 ottobre con l’iniziativa Camminata fra gli olivi. L’appuntamento è alle 9,30 alla chiesa di San Martino a Bocena con un percorso di 10 chilometri e passaggio al Frantoio Landi per la degustazione della bruschetta con olio nuovo.

La partecipazione è gratuita, per informazioni è possibile telefonare all’Infopoint: 0575637274. «Gli obiettivi che ci siamo dati con l’adesione a questo progetto - dichiara l’assessore all’Agricoltura Paolo Rossi - sono quelli della promozione del prodotto e del turismo legato al mondo dell’olio.

L’olio extravergine di oliva fa parte della nostra tradizione e merita maggiore valorizzazione soprattutto per incrementare le remunerazione dei produttori e per tutelare il nostro patrimonio agricolo e ambientale.

Per questo motivo l’adesione alle Città dell’olio ha un valore strategico per il nostro territorio» «Registro con piacere che un altro comune della Valdichiana aretina entra a far parte della grande famiglia dell'Associazione nazionale Città dell’olio - dichiara Mario Agnelli, presidente toscano dell’organizzazione - Come altri e non meno di altri, i comuni della Valdichiana potranno unirsi con maggior vigore per la promozione di un’eccellenza italiana e toscana di cui siamo autentici protagonisti».

«L’ingresso nell’Associazione della città di Cortona è motivo di grande orgoglio per la nostra provincia aretina - dichiara Marco Ermini, coordinatore provinciale delle Città dell’olio - Cortona con la sua produzione di olio Evo, insieme alle città che già fanno parte della Associazione, contribuirà a perseguire il nostro obbiettivo di diffusione della cultura dell’olivo e dell’olio di oliva di qualità, di promozione dei nostri produttori di eccellenza e di sviluppo di un turismo legato all’olio che possa diventare rilevante quanto quello legato al vino».

«Accolgo con favore l’ingresso di Cortona nelle città dell’olio - dichiara il sindaco di Cortona, Luciano Meoni - da sempre i nostri oliveti e i terrazzamenti sono un patrimonio paesaggistico inestimabile, pertanto occorre preservarli dando la possibilità alle aziende agricole e ai tanti privati proprietari degli oliveti di valorizzare il prodotto cortonese, promuovendolo quale eccellenza al pari delle produzioni enologiche.

Il mantenimento degli oliveti, oltre rappresentare un elemento di bellezza della nostra collina, consente anche di limitare il rischio idrogeologico. Per queste ragioni ringrazio per l’impegno tutti produttori di olio d’oliva e i frantoi».