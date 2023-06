Cortona, al via centri estivi sociali. Grazie ad «Authentic smile» opportunità per ragazzi speciali

Arezzo, 20 giungo 2023 – Grazie al ricavato del convegno odontoiatrico «Authentic smile» ecco i centri estivi dedicati ai ragazzi speciali.

Dal 21 giugno all’8 di settembre ragazzi dai 15 ai 20 anni con problemi dello spettro autistico avranno la possibilità di partecipare a «Summerlab, un percorso estivo per esplorare e implementare autonomie e competenze personali e sociali. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Cortona con la collaborazione della società cooperativa sociale Polis e il contributo di «Authentic smile», il convegno degli odontoiatri dello scorso 15 aprile.

Le attività previste si basano su quanto già sperimentato nel «Laboratorio delle Autonomie», dove i ragazzi, adeguatamente sostenuti, esprimono competenze che necessitano di essere valorizzate. L’esigenza è quella di ampliare gradualmente gli ambiti di esperienza fisici e relazionali: esplorare le competenze e le preferenze dei ragazzi; consolidare e sviluppare le esperienze più significative.

Da qui la proposta di un laboratorio estivo in piccolo gruppo stabile con alternanza di attività da realizzarsi in spazi adeguatamente predisposti con l’obiettivo, in funzione dei progetti di ciascun ragazzo, di predisporre contesti accoglienti e stimolanti per esplorarne gli interessi, consolidarne e valorizzarne le competenze, farli conoscere e apprezzare. Le attività si avvalgono del supporto dei Servizi sociali del Comune di Cortona, del Servizio sociale Asl Ufsmia infanzia adolescenza della Zona Valdichiana Aretina.

La cooperativa Polis fornisce educatori, laboratorio sensoriale e delle Autonomie e il supporto amministrativo. Non mancano collaborazione di realtà esterne quali Azienda Agricola Alba di San Pietro a Dame; Fattoria Peciano di San Pietro a Cegliolo, Asd Bartolomania Ranch, mercato di “Campagna Amica” di Terontola; Coldiretti; Virtus Buonconvento, Azienda autonoleggio Casucci; Centro Diurno Camucia; Asd Cortona Bocce, Biblioteca Comunale Camucia.

Grazie a questa squadra sarà possibile organizzare attività all’aperto come la cura dell'orto e degli animali del ranch, spostamenti in treno da Camucia a Terontola e passeggiate, brevi escursioni nei boschi, laboratori in azienda, attività motorie; introduzione e supporto alla pratica sportiva, ma anche esperienze di autonomia come quella della spesa al mercato ortofrutticolo e al supermercato; esperienze guidate in cucina, esplorazione del territorio con il bus di linea; attività espressive e sensoriali.

«Siamo grati al dottor Andrea Fabianelli e all’organizzazione del convegno odontoiatrico per aver raggiunto un risultato concreto - dichiara il sindaco di Cortona Luciano Meoni - grazie a queste esperienze i ragazzi potranno aumentare la loro autonomia e al contempo daremo supporto alle famiglie.

Fra i nostri obiettivi c’è quello di rafforzare ulteriormente questo progetto il prossimo anno». «Una delle problematiche maggiori che una famiglia con figlio autistico prova è la solitudine - dichiarano Andrea e Roberta Fabianelli, organizzatori del convegno - Tale condizione si manifesta durante tutte le giornate dell’anno, ma si accentua in quei periodi che coincidono con le vacanze estive, quando molti dei supporti, in primis la scuola, vengono a mancare proprio per il giusto diritto di riposarsi degli operatori.

Sovente allora i nostri ragazzi speciali percepiscono l’abbandono ed una sensazione di vuoto per la mancanza di socializzazione. Il progetto che abbiamo ideato assieme al comune di Cortona mira proprio a dare sostegno alle famiglie in quei periodi di maggior solitudine.

Aver organizzato un congresso medico per raccogliere fondi a sostegno di tale progetto spero aiuti ulteriormente l’amministrazione a rendere tale servizio ancor più efficiente e ottimale.

Ecco quindi che la sinergia privato-amministrazione può diventare una via auspicabile per migliorare questa ed altre difficoltà e spero che tale unione possa in futuro ulteriormente migliorare la qualità di vita delle famiglie in difficoltà.

Concludo quindi ringraziando la nostra amministrazione comunale, nella persona del Sindaco Meoni e dei suoi collaboratori, gli sponsor del settore odontoiatrico che hanno contribuito generosamente con il loro appoggio economico e divulgativo, e tutti i colleghi odontoiatri che hanno partecipato al congresso Authentic Smiles 2023, sperando di essere nuovamente assieme per la futura edizione 2025».

«Con questa iniziativa - dichiara l’assessore alle Politiche sociali, Valeria Di Berardino - il nostro Comune è il primo a livello provinciale a fornire una soluzione di centri estivi appositamente dedicati a persone con problemi dello spettro autistico, dobbiamo essere grati al dottor Fabianelli per aver reso possibile un progetto così prezioso».