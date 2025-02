Corso di musica del Dovizi. Festa per i 20 anni

Il corso musicale dell’istituto comprensivo Dovizi pronto a festeggiare il suo 20esimo anno di attività. E c’è stato anche un gemellaggio con le scuole di Poppi. "L’insegnamento della musica a scuola - dice l’assessore Vittoria Valentini - è una grandissima opportunità che una famiglia dovrebbe cogliere al volo per la formazione dei propri figli. Nella nostra cultura esiste una specie di gerarchizzazione delle materie dove la musica viene vista come un qualcosa in piu`, non qualcosa di indispensabile. Un vero peccato e una perdita culturale e di sviluppo emotivo enorme per i nostri giovani. In realtà la musica ci aiuta a sostenere la necessita` del bambino di scoprire e sperimentare dei modi diversi di esprimersi e provare emozioni. La musica inoltre consente di sviluppare tutte quelle capacita` emotive, relazionali, motorie, cognitive e linguistiche insite nel linguaggio musicale. Sono orgogliosa che sul nostro territorio esista un corso musicale istituzionale". Gli strumenti che qui vengono insegnati sono chitarra, pianoforte, violino, flauto traverso. Negli anni scolastici il corso ha sviluppato e incrementato le attività progettuali e le partecipazioni a rassegne, concerti, eventi artistico-musicali. Gli studenti hanno partecipato a concorsi a Verona, Livorno, Napoli e Roma, dove gli alunni si sono sempre distinti per qualità e preparazione e hanno ricevuto anche molti premi. Ci sono stati eventi musicali in gemellaggio con il Liceo Musicale Petrarca di Arezzo e con il corso musicale dell’istituto di Poppi. "La scuola ha inoltre strutturato un percorso strumentale collettivo per piccoli gruppi - spiega la dirigente del Dovizi Alessandra Mucci - finalizzato alla divulgazione della pratica musicale nella scuola primaria".

S.F.