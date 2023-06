Corso del Pd: “Arezzo, Sanità pubblica a rischio?”

Arezzo, 21 giugno 2023 – Il futuro della sanità pubblica e di quella toscana in particolare saranno al centro di un incontro voluto e organizzato dal Gruppo consiliare del Pd della Toscana, in programma presso la sala convegni dell’Hotel Minerva, ad Arezzo, per venerdì 29 giugno alle 17.30.

“Sarà una occasione – spiegano il capogruppo Pd Vincenzo Ceccarelli e la presidente della quarta commissione consiliare Lucia De Robertis – che servirà per un aggiornamento sul percorso che abbiamo avviato con l’ascolto, grazie agli stati generali della sanità, per poi tradurre le indicazioni tratte in una risoluzione proposta dal nostro gruppo e approvata dal Consiglio Regionale, nella quale si indicavano gli obiettivi da perseguire.

Ora – proseguono Ceccarelli e De Robertis, siamo già nella fase attuativa delle indicazioni date ed importante proseguire nel nostro percorso di condivisione con gli addetti ai lavori e con i cittadini”.

L’incontro, organizzato in collaborazione con il coordinamento provinciale del Pd, prevede anche la partecipazione dell’assessore alla sanità Simone Bezzini, della responsabile salute e sanità della segreteria nazionale del Pd on. Marina Sereni e del del segretario provinciale Francesco Ruscelli.