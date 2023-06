Corso ad alta specializzazione post diploma presentato a Montevarchi

Arezzo, 16 giugno 2023 – Una nuova opportunità formativa di eccellenza per formare figure tecniche qualificate nel settore manifatturiero a Montevarchi. Si chiama Sustainability Manager 23 - Tecnico Superiore per la Sostenibilità e l’innovazione dei processi e dei prodotti, il corso ad alta professionalizzazione post diploma di Fondazione ITS Energia e Ambiente, rivolto a coloro di età compresa tra 18 e 34 anni d’età, in avvio il prossimo ottobre.

Approvato nell’ambito del PR FSE 2021-2027 della Regione Toscana, il progetto è stato presentato in Sala del Podestà dal Sindaco Silvia Chiassai Martini e dal Vicepresidente della Fondazione ITS Energia e Ambiente Emiliano Bravi, con il coinvolgimento delle più importanti espressioni produttive della filiera moda, oro e accessori presenti sul territorio, come Prada, Lem Industries e molte altre, che hanno aderito convintamente all’iniziativa. Presenti anche i dirigenti scolatici del territorio, la Prof.ssa Lucia Bacci dei “Licei Giovanni da San Giovanni”, il Prof. Lorenzo Pierazzi dell’Isis Valdarno e la Prof.ssa Mirella Sorbello di Isis B.Varchi.

“Sono particolarmente soddisfatta per la sinergia con l’ITS Energia e Ambiente e le aziende del Made in Italy che abbiamo la fortuna di avere nel nostro territorio – afferma il Sindaco Silvia Chiassai Martini- Per le imprese oggi il capitale più prezioso è quello umano, per questo il corso nasce per rispondere alle esigenze di personale specializzato di realtà di eccellenza che convintamente hanno collaborato per offrire questa opportunità strategica, confermando la necessità di profili altamente qualificati per colmare quel gap occupazionale che limita fortemente le realtà produttive. Questa è la sfida del futuro, permettere ai ragazzi di sfruttare le opportunità offerte dalle nostre eccellenze del Made in Italy, leader nel quadro economico mondiale, e dare risposte alle stesse offrendo le maestranze necessarie ai propri fabbisogni per una maggiore competitività”

Un percorso biennale, di circa 1.800 ore complessive, che prevederà un anno di formazione in aula, integrata con attività laboratoriali, visite didattiche, seminari e project work con la partecipazione di professionisti del mondo del lavoro e una parte di tirocinio, di 700 ore, da realizzarsi direttamente nelle più importanti realtà produttive del comparto moda e oro. Il nuovo progetto di Fondazione ITS Energia e Ambiente nasce in risposta alla crescente richiesta da parte delle aziende di nuove figure professionali qualificate sulla sostenibilità e l’impatto ambientale della produzione. Una tendenza, quella del mondo luxury e dell’industria manifatturiera verso le scelte sostenibili, negli ultimi anni sempre più forte poiché temi come la conversione green delle attività produttive e il riciclo e riutilizzo delle materie prime sono diventati asset strategici per la competitività e lo sviluppo futuro del settore. “Una novità importante per tutto il distretto economico e per i giovani del territorio.”

A dirlo è Emiliano Bravi, Vicepresidente della Fondazione ITS Energia e Ambiente. “Come ITS Energia e Ambiente abbiamo voluto rafforzare la nostra presenza in un importantissimo distretto produttivo a livello regionale come quello del Valdarno. Tramite il corso SustainabilityManager 23 le imprese della zona potranno intervenire nella formazione di giovani risorse che svilupperanno così competenze e abilità perfettamente coerenti con i propri fabbisogni interni, che ancora ad oggi hanno difficoltà a reperire “Un corso ITS a Montevarchi è centrale per varie dinamiche – aggiunge Daniele Gualdani, Amministratore unico di Lem Industries - dalla prossimità alle aziende, alla sostenibilità e al superamento del gap tra Scuole Superiori e Università con la formazione di tecnici altamente qualificati in tematiche di miglioramento dell’impatto ambientale e con competenze specifiche nella sostenibilità dei processi produttivi” Il taglio tecnico professionale del corso, progettato secondo le reali esigenze del tessuto produttivo, consentirà di inserirsi lavorativamente nelle principali eccellenze del Made in Italy Toscano. Il profilo professionale in uscita, in possesso di competenze innovative e trasversali, sarà in grado di intervenire, nel segno di una maggiore sostenibilità dell’attività produttiva, sull’intero ciclo di vita di un prodotto, occupandosi dalle scelte di materiali e tecniche di lavorazione, ecodesign, certificazioni in materia di ambiente e sicurezza fino alle strategie di marketing e comunicazione del prodotto stesso. Un’opportunità di assoluto valore per i giovani che, grazie alla formazione tecnica ITS, potranno accedere a migliori prospettive occupazionali, scegliendo un percorso che in soli due anni consentirà loro di inserirsi in tempi brevi nel mondo del lavoro. Per illustrare i programmi e le opportunità della nuova offerta formativa in partenza ad ottobre lo staff di ITS Energia e Ambiente prevede alcune giornate informative aperte a studenti e familiari nel mese di luglio tra Montevarchi e Arezzo.