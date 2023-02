Corsi sui prodotti tipici e le offerte per i turisti

Ambasciatori della città anche attraverso le proprie eccellenze enogastronomiche. È con questo spirito che nasce la nuova idea di Confcommercio "Cortona nel Piatto", in partenza proprio oggi. Si tratta di un percorso formativo organizzato in 4 lezioni per spiegare storia e peculiarità della Chianina, del vino Syrah, dell’aglione e dell’olio Evo. "L’iniziativa Cortona nel piatto è il proseguimento di un percorso che parte da lontano – conferma il presidente di Confcommercio Valdichiana Marco Molesini – la volontà della nostra filiera è far crescere la qualità dell’offerta, mettendo sotto i riflettori i prodotti tipici del nostro territorio. Con dei percorsi formativi specifici siamo in grado di fornire i giusti strumenti ai cuochi, imprenditori e addetti ai lavori per divulgare le caratteristiche di ogni prodotto. I turisti, ormai lo sappiamo, vengono nella nostra vallata anche per assaporare queste specialità uniche al mondo e noi dobbiamo farci trovare sempre preparati". Le lezioni, che si tengono nella sala del Consiglio comunale di Cortona dalle 15 alle 17:30. Oggi sarà il vino Syrah il grande protagonista della prima lezione. Gli approfondimenti sul vitigno più coltivato di Cortona saranno a cura di Stefano Amerighi, presidente del Consorzio Vini di Cortona. "Aspettiamo gli operatori e gli appassionati del vino - dichiara Amerighi, - siamo convinti che questa possa essere un’occasione di approfondimento e di conoscenza che porterà beneficio agli appassionati ai produttori ed ai commercianti". La giornata di martedì 7 marzo sarà dedicata alla Chianina e docente per questa occasione sarà Vittorio Camorri di Terre Etrusche, esperto del prodotto e ideatore di "Chianina e Syrah". Francesco Mazzarella, invece, parlerà di olio extra vergine di oliva martedì 14 marzo. A chiudere il ciclo di incontri sarà Marco Mearini dell’Istituto Vegni, esperto di aglione e autore di pubblicazioni sul prodotto che terrà l’ultima lezione martedì 21 marzo.

La.Lu.