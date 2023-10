Corsi di tessitura al liceo . Busatti prepara i "prof"

di Claudio Roselli

Vita nuova per la sezione di tessitura del liceo artistico "Giovagnoli" grazie alla collaborazione con una prestigiosa azienda del territorio: la Busatti di Anghiari, che ha messo a disposizione le sue competenze per rafforzare e strutturare al meglio l’indirizzo didattico, con due persone che saranno attivamente impegnate nelle prossime settimane per riavviare i macchinari tessili in dotazione all’istituto medio superiore.

"Il progetto era già partito lo scorso anno – ricorda Livio Sassolini Busatti, amministratore dell’azienda e anche presidente di Cna Valtiberina – ed è stato ripreso in maniera sostenuta da settembre, grazie all’interessamento di una docente della scuola, la professoressa Patrizia Giovagnini, che poi nello svolgimento dell’attività è supportata dalla collega Daniela Ciocchi. Per ciò che riguarda la nostra realtà, sono coinvolti mio fratello Stefano, responsabile della produzione e designer, e in particolare una nostra dipendente, Gessica Mercatelli: questi macchinari debbono riattivare l’orditura della tessitura e Gessica Mercatelli svolge proprio le mansioni di orditrice".

Quest’ultima sarà a disposizione una volta alla settimana per diversi mesi e la finalità è chiara: ridare linfa vitale alla tessitura, formando il personale docente nella realizzazione dell’arte dell’ordito per rendere autonoma sotto questo profilo la scuola e per cercare di aggiornare i macchinari tessili.

"Come azienda – prosegue Sassolini Busatti – siamo ben lieti di partecipare, perché il liceo artistico invia gli stagisti e poi abbiamo al nostro interno collaboratori e lavoratori provenienti dall’allora istituto d’arte, che deve quindi tornare a essere la "fucina" dalla quale attingere le professionalità per il futuro. Vale per la Busatti così come per le tante altre ditte tessili del nostro territorio. Mi fa piacere che il nuovo dirigente scolastico del "Giovagnoli", il professor Renzo Izzi, abbia dato subito l’ok, anche se fulcro dell’operazione è la professoressa Giovagnini. Che a sua volta esprime la sua soddisfazione per aver ripreso il percorso.

"Sarebbe stato un peccato non dare seguito a ciò che avevamo iniziato – ha detto l’insegnante – per cui mi sono subito preoccupata di ricontattare la Busatti e adesso abbiamo messo in piedi un qualcosa di qualificante per la scuola, che ci darà modo di presentarci al meglio anche in sede di orientamento. Non ci si improvvisa stilisti o sarti se non si hanno le basi e la conoscenza della costruzione del tessuto, quindi se non si distingue la trama dall’ordito non si può capire il drittofilo di un abito o di qualsiasi altro indumento".

Un’iniziativa della quale il liceo artistico aveva bisogno, per riaccendere fra i più giovani la voglia di intraprendere un percorso di studi tale da fornire una grossa opportunità dal punto di vista professionale.