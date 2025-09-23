Corsi di teatro e improvvisazione con Laboratori Permanenti

Anche per questo nuovo anno accademico Laboratori Permanenti prosegue l’attività didattica in Valtiberina proponendo una serie di corsi per professionisti e principianti a Sansepolcro, con la Direzione Artistica e Didattica di Caterina Casini. Un primo incontro esplicativo, per i già iscritti e gli interessati, si svolgerà lunedì 6 ottobre alle 18.30 presso la sala di vetro dello spazio a Campaccio, Sansepolcro: verranno presentati i corsi, saranno illustrati i programmi, le varie attività proposte e le metodologie.

Scopo dei corsi è formare persone in grado di comunicare dal palcoscenico con il pubblico, attraverso la propria capacità espressiva, riconosciuta e allenata, per raccontare le storie di cui tutti siamo parte, in cui ci rispecchiamo, comiche o tragiche che siano. I corsi di Laboratori Permanenti intendono offrire una formazione continua, con la presenza di docenti che accompagnano gli studenti tutto l’anno, a cui si aggiungono master di approfondimento diretti da altri artisti.

I corsi sono diversificati, in grado di accogliere professionisti, principianti e cittadini curiosi al loro primo approccio col Teatro. Il lavoro che gli allievi di recitazione svolgono è tecnico e creativo: inizialmente si incentra sulla costruzione dei propri strumenti d’espressione, tramite esercizi messi a punto ed elaborati continuamente. In parallelo all’approfondimento della preparazione tecnica si lavora alla costruzione della capacità compositiva attraverso la scoperta della propria creatività.

La metodologia proviene dallo studio delle tecniche di interpretazione di Konstantin Sergeevic Stanislavskij, ma non tralascia la tradizione italiana della Commedia dell’Arte come esperienza attoriale capace di amplificare la presenza dell’attore sul palco, la sua capacità di reazione al pubblico, la capacità di gioco con gli altri. Tra i docenti: uso della voce, interpretazione, improvvisazione, Caterina Casini, movimento scenico Svetlana Mikova, info: 338 3315724.