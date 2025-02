Corsi di lingua italiana per migranti al Cas di Badia Agnano

A partire da martedì si terranno dei corsi di lingua italiana per 24 migranti richiedenti protezione internazionale all’interno del CAS di Badia Agnano di Bucine, in seguito al programma di accoglienza temporaneo gestito dalla Prefettura di Arezzo. L’amministrazione, in un’ottica di integrazione e solidarietà sociale e al fine di evitare lunghi periodi di inoperosità, ha da subito espresso la volontà di costruire percorsi di integrazione e inclusione, nel contesto sociale in cui sono accolti, attraverso progetti di pubblica utilità grazie alla collaborazione di associazioni di volontariato del territorio. Prima di procedere all’attivazione di tali progetti di pubblica utilità si è ritenuto opportuno organizzare, a favore dei richiedenti protezione internazionale ospitati nel CAS di Badia Agnano, dei corsi di italiano primo livello. I corsi, organizzati grazie alla disponibilità e alla solidarietà di cittadine residenti del territorio che a titolo gratuito metteranno a disposizione il loro tempo e la loro professionalità prenderanno il via alle ore 9.30 nei locali della ex scuola di Badia Agnano.