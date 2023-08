Corsi di laurea Aperte le iscrizioni

Sono ancora aperte le iscrizioni per l’accesso al corso di laurea triennale in biotecnologie, la scadenza è il 15 settembre. Sono 110 i posti complessivamente a disposizione. Per entrare in graduatoria è necessario tenere il test TOLC-S, erogato online dal consorzio CISIA.

Mentre sono 250 i posti disponibili per il corso di Scienze biologiche; l’ammissione non prevede il superamento di una prova, ma l’immatricolazione sarà consentita, fino ad esaurimento posti. Scade invece il 24 agosto, alle ore 12, il termine per iscriversi al test di accesso ai corsi di laurea magistrali delle Professioni Sanitarie per il prossimo anno accademico: Scienze infermieristiche e ostetriche e Scienze riabilitative delle professioni sanitarie. Infine, proseguono le immatricolazioni ai corsi di laurea triennale e le iscrizioni ai corsi di laurea magistrale non a numero programmato dell’Università di Siena.