Corsi di formazione per dipendenti Ivv

Aspettando sviluppi concreti per il futuro della Ivv, la vetreria di San Giovanni in liquidazione coatta amministrativa, i 40 lavoratori ora in cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività potranno partecipare a corsi di formazione per il reinserimento lavorativo. L’opportunità è arrivata dall’accordo siglato da Regione, Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego, Industria Vetraria Valdarnese, Legacoop e Filctem Cgil, rappresentata dai dirigenti Gabriele Innocenti ed Elisa Calori e dal segretario provinciale Alessandro Tracchi. Arti si occuperà di analizzare gli interessi formativi e professionali dei dipendenti, organizzare colloqui individuali per valorizzare le competenze. "La formazione - commenta la Cgil - sarà un’opportunità per la ricollocazione anche all’Ivv".