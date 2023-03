Corsi d’acqua, scatta la prevenzione Un investimento da 600 mila euro

CASENTINO

A causa dei cambiamenti climatici, c’è maggiore necessità di effettuare interventi puntuali per risolvere criticità imprevedibili e non programmabili, causate da eventi meteorici spesso fuori dall’ordinario. Proprio per questo il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno ogni anno è costretto a destinare un "tesoretto" sempre più consistente alla rimozione di ostacoli che, all’improvviso, potrebbero amplificare il rischio idraulico. Quest’anno la somma dedicata nel bilancio consortile proprio ad individuare e a sanare queste criticità è di 630mila euro, con tecnici e operai che con una frequenza sempre maggiore, devono recuperare rami spezzati dal vento forte, arbusti sradicati dalla forza dell’acqua, alberi resi precari da piogge violente o dal peso di nevicate abbondanti.

Un’attività intensa, attivata sia dalla vigilanza effettuata sul territorio dai dipendenti dell’ente, sia dalle segnalazioni di cittadini e amministratori. In tutto il comprensorio sono quindi in corso piccoli ma indispensabili interventi per assicurare la corretta funzionalità dei corsi d’acqua, come quello concluso da poco e che ha interessato l’Arno a Rassina, nel comune di Castel Focognano. Qui le squadre del Consorzio hanno allontanato alcune alberature rese pericolanti e instabili dalle ultime pesanti ondate di maltempo.

"I cambiamenti climatici rendono necessario un adeguamento dell’organizzazione del lavoro e delle tecniche di intervento – spiega il direttore generale del Cb2 Francesco Lisi – oltre alla manutenzione programmata, secondo le disposizioni regionali e sulla scorta dell’esperienza maturata sul territorio, aumentano le necessità legate prevalentemente ad eventi atmosferici difficili da prevedere, che ci obbligano ad effettuare scelte nuove, per poter dare risposte immediate al territorio".