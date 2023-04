Corsi d’acqua nell’area protetta Via alla bonifica

POPPI

Parco Nazionale e Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno insieme per analizzare la situazione dei corsi d’acqua che scorrono nell’area protetta e programmare gli interventi necessari a mitigare il rischio idraulico. Il Cb2 per legge, è tenuto ad eseguire la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua, anche dei tratti che scorrono all’interno di aree naturali e protette. Dal canto suo l’ente che gestisce il Parco ha come mission la conservazione della ricca biodiversità che lo caratterizza. Due esigenze apparentemente diverse e inconciliabili che invece si sono incontrati, forse per la prima volta in modo organico, nella sperimentazione di un approccio condiviso delle strategie e delle scelte. Le prime prove di dialogo sono maturate nell’ambito del percorso partecipativo che ha portato alla sottoscrizione del Contratto di Fiume Casentino H2O. Tavoli di confronto e soprattutto passeggiate progettanti per analizzare sul campo i pregi e i difetti di eventuali interventi di contenimento della vegetazione, hanno evidenziato la necessità di mettere a punto buone pratiche da applicare nelle diverse aree del Parco, in base al differente grado di antropizzazione.

L’impegno si è quindi tradotto in azioni concrete con la verifica che ha interessato nei comuni di Chiusi della Verna e Poppi, i fossi d’Isola e di Valle e i torrenti Archiano, Corezzo e Corsalone. Il monitoraggio condiviso ha permesso di individuare le piante da rimuovere per conservare la funzionalità delle aste fluviali senza alterare l’habitat naturale. "Progettare in modo condiviso presenta numerosi vantaggi – dice la presidente del Consorzio Serena Stefani – prima di tutto consente di valutare il risultato degli interventi sotto vari punti di vista. L’obiettivo dei Contratti di Fiume, attivati sui principali corsi d’acqua e sui relativi affluenti, è quello di maturare una visione condivisa del fiume e di affrontare insieme le criticità che interessano i corsi d’acqua".