Corsa contro il Tempo e l'Afa, 40° in Arrivo Martedì in Alpi Arezzo

Un enorme forno a micro onde. E’ così che si presenta questo scorcio di luglio. Le temperature puntano i 40 gradi, i metereologi più puntigliosi ne annunciano anche l’arrivo: martedì. Roba da rimettere la sveglia. E gira gira proprio la sveglia diventa più preziosa di un barometro. Non solo per attrezzarsi nel salto ai 40. Ma anche perché la canicola sta trasformando gli orari di lavoro. Chi entrava alle 8 mette la sveglia alle 5 per poter essere in cantiere o in azienda non più tardi delle 6. Chi lavora nei campi non mette neanche la sveglia: va al lavoro in piena notte, per sfruttare le ore migliori. Una corsa contro il tempo e contro l’afa, una rivoluzione che si incrocia con le spiagge e l’ombrellone. C’è chi cerca un posto al sole. C’è chi sogna di evitarlo.

