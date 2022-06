"Correte, a casa vostra ci sono i ladri", ma era una occupazione abusiva

Arezzo, 20 giugno 2022 - Nella serata di ieri è pervenuta una particolare richiesta di intervento alla centrale Operativa di San Giovanni Valdarno, proveniente da un abitante in centro di Terranuova Bracciolini. L’uomo segnalava la presenza di alcuni ladri nella propria abitazione, ma l’aspetto singolare era che i predetti ladri, nonostante l’arrivo del proprietario di casa, non avevano fatto alcun accenno ad un tentativo di fuga.

Immediatamente, data anche l’apparente delicatezza della questione, veniva fatta convergere sul posto la pattuglia in servizio esterno più vicina al luogo dell’accaduto, ossia quella dell’Aliquota Radiomobile, che in pochi istanti giungeva sul luogo della segnalazione. Una volta sul posto, i Carabinieri hanno assunto in primissima battuta informazioni dal chiamante, che li attendeva, comprensibilmente scosso, sulla strada, per poi addentrarsi, con tutte le cautele del caso, all’interno dell’abitazione.

Una volta dentro, i militari si trovavano di fronte ad uno scenario purtroppo comune in altre parti d’Italia, dove sta diventando una vera e propria piaga: quello di un’occupazione abusiva in piena regola. Infatti i due malviventi – un uomo e una donna, entrambi già da tempo noti alle Forze dell’Ordine per essere abitualmente dediti a espedienti e reati contro il patrimonio – approfittando dell’assenza dei legittimi proprietari, si erano introdotti nell’abitazione, portando con sé le poche masserizie di cui dispongono.

I proprietari attualmente vivono in un altro appartamento, sono stati i vicini di casa ad avvertirli che in casa loro c'erano le luci accese e movimenti strani. Da qui il loro intervento.

Fortunatamente l’intervento dei Carabinieri è in questo caso stato risolutivo: i militari si sono intrattenuti a lungo a parlare con i due, in un’opera di convincimento che alla fine ha dato i suoi frutti. I due pregiudicati, infatti, su sollecito invito dei Carabinieri operanti, hanno raccolto i propri averi, ed hanno lasciato l’abitazione.

La parte offesa si è riservata la facoltà di sporgere formale querela, in base al contenuto della quale potrebbe verosimilmente configurarsi, in carico ai due pregiudicati, il delitto di “Violazione di domicilio” o quello di “Invasione di edifici”.