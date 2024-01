Corpo Celeste. Una mostra con gli studenti

SANSEPOLCRO

"Avevamo bisogno di una nuova geografia dei sentimenti, di una mappa per raccontarci smettendo i panni consunti dell’abitudine e della circostanza. Di ascoltarci, di non vivere noi stessi come estranei sopraffatti dal rumore, ma di tornare a essere onesti". Corpo Celeste è il titolo della raccolta di immagini fotografiche inedite, realizzate dalla fotografa e poetessa Alessandra Baldoni, in residenza artistica a CasermArcheologica, opere che ritraggono studenti e studentesse di Sansepolcro, coinvolti grazie alla preziosa collaborazione di alcune insegnanti delle scuole di secondo grado del territorio, Simona Possenti del Liceo Giovagnoli, Ilaria Margutti del Liceo Città di Piero e a Cristina Falleri, Presidente dell’Associazione il Timone.

I ragazzi si sono confrontati con l’artista su alcuni argomenti molto vicini alle loro sensibilità, riflettendo sulle paure di questo tempo, ma anche sui desideri per il futuro, fatti di aspettative e di luoghi ancora impossibili da immaginare. Sono stati allestiti set fotografici arricchiti da fiori, oggetti personali, abiti e costumi teatrali grazie ai quali, attraverso l’obietto fotografico e allo sguardo poetico di Alessandra Baldoni hanno posato per cercare di "creare e immaginare mondi, rendendoci esploratori di possibilità". Negli stessi giorni l’artista ha visitato alcuni luoghi di Sansepolcro, musei, archivi, parchi, angoli seminascosti densi di fascino. Gli scatti realizzati sono accostati ai volti dei ragazzi come se avessero stabilito un dialogo poetico e suggestivo che racconta la città e la sua comunità più giovane. Sabato 20 Gennaio alle 17,30 sarà presentata la mostra, composta da 34 opere in cornice, prodotta da CasermArcheologica.