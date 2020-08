Arezzo, 7 agosto 2020 - Balzo in avanti dei positivi al coronavirus, oggi si sono registrati sei nuovi casi. Si tratta di una donna e cinque uomini. La donna, una ragazza di 17 anni, è un contatto di caso registrato a Foiano della Chiana. Gli altri cinque casi sono uomini e in Valdarno: 3 giovani di 19 anni di Montevarchi; un altro della stessa età a Terranuova Bracciolini, per loro l'ipotesi è che si siano infettati durante una vacanza; l'ultimo caso riguarda un uomo di 77 anni residente a Laterina Pergine Valdarno.

