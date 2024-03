Coppia di ladri con la figlia. Rubano creme e profumi ma si fanno scoprire subito

Vanno con la figlia di 9 anni al supermercato e fanno razzia di 700 euro cosmetici ma vengono beccati dai carabinieri: con sé avevano altri 1500 euro di refurtiva.

E’ successo al Gala di Castiglion Fiorentino, a due passi dalla stazione ferroviaria del paese del Palio dei Rioni, poco sotto le pendici di viale Mazzini.

A metà pomeriggio di giovedì scorso una coppia di rumeni con la loro bambina di 9 anni hanno fatto ingresso nel market cittadino.

Una scena quotidiana se non fosse che i due adulti hanno iniziato a saccheggiare gli ultimi scaffali del supermercato, depredando quanti più bottino riuscissero ad occultare nei loro indumenti. In totale la merce rubata ammonta ad un valore complessivo di circa 700 euro tra cosmetici e prodotti per l’igiene.

Un bottino non da poco messo insieme durante la "spesa" in compagnia della figlia che si trovava proprio lì con loro: probabilmente si è trattato di una mossa - non andata a segno, a posteriori - dai farabutti che speravano di eludere i controlli comfomdendosi meglio con il tram tram del market e magari anche di passare inosservati davanti ai controlli dei vigilanti del supermercato e delle forze dell’ordine.

Peccato che i militari della stazione carabinieri di Castiglion Fiorentino insieme agli agenti della polizia municipale erano lì: e li hanno beccati proprio con le mani sulla marmellata, e anzi sui profumi e gli altri prodotti.

A dare un ulteriore conferma a ciò che era accaduto, sono state anche le telecamere di videosorveglianza del Gala che hanno corroborato il presentimento degli inquirenti.

Per questo i due rumeni, residenti fuori dalla zona, e già noti alle forze dell’ordine per precedenti analoghi, sono stati arrestati in flagranza di reato per furto.

La merce saccheggiata è stata immediatamente riconsegnata dai militari al supermercato ma gli uomini dell’Arma hanno anche scoperto dentro l’auto della copia anche altra merce, altri proventi di un altro colpo sferrato altrove, forse im un altro market.

La merce è stata sequestrata e sono in corso gli accertamenti per verificare dove siano stati rubati.

Si tratta di un bottino di oltre 1500 euro.

Per i due sono autori del colpo sono scattate le manette, in attesa dell’udienza di convalida dell’autorità giudiziaria, ma il giudice non ha emesso ulteriori provvedimenti restrittivi e così i due sono stati rimessi in libertà già nella giornata di ieri l’altro. Le forze dell’ordine hanno già segnalato alla Procura di Arezzo quanto accaduto ma, vista la presenza di minori durante l’episodio, verrà probabilmente informato anche il Tribunale per i minorenni.