Coppia di anziani truffata. Spariscono 20 mila euro col finto incidente: arrestati

Due anziani truffati di 20mila, 7mila euro in contanti e 13mila in oggetti preziosi. E’ successo a Bibbiena con un colpo messo a segno da due uomini di origine campana che sono stati scoperti e arrestati dai carabinieri di Poppi e Bibbiena. Il trucco con cui sono riusciti a farsi consegnare soldi e gioielli dai due anziani è quello usato purtroppo anche in altre situazioni. I due coniugi sono stati contattati per telefono da un uomo che spacciandosi per un carabiniere ha detto loro che la figlia aveva provocato un grave incidente stradale. Aveva investito una persona e per questo poteva finire in carcere. Per evitare conseguenze penali e la prigione bastava però che consegnassero soldi e gioielli. I due anziani impauriti, soprattutto per quello che sarebbe potuto accadere alla figlia, hanno racimolato tutto quello che avevano in casa. Hanno preso risparmi per 7mila euro in contanti ed anche quello che di valore avevano nella loro abitazione. In tutto 39 pezzi per 13mila euro, che hanno consegnato insieme al denaro in contatti ai due malviventi che nel frattempo si erano presentati alla loro porta di casa. I due truffatori hanno caricato tutto nella loro auto e stavano per partire quando sono stati bloccati dai carabinieri. La loro auto era stata notata durante dei controlli al territorio e la sosta di fronte alla casa dei due anziani aveva messo in allarme i carabinieri che si erano appostati poco lontano in attesa che i due tornassero. Quando li hanno visti uscire dall’abitazione dei due anziani con un borsone in mano, li hanno subito bloccati. Denaro e gioielli sono stati riconsegnati ai due anziani coniugi. I due uomini di 45 e 59 anni, entrambi originari della Campania, sono stati arrestati per truffa e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Un colpo che poteva andare a segno, come tanti altri, se non fossero intervenuti i carabinieri.

Gli autori di truffe, come è successo anche in questo caso a Bibbiena, cercano di tenere il più possibile la vittima al telefono, impedendogli di confrontarsi con parenti e conoscenti. Fanno tutto con molta fretta per evitare che la vittima possa ragionare e farsi delle domande. Puntano sull’emozione per farsi dare soldi. L’appello dunque dei carabinieri a tutta la cittadinanza e agli anziani in particolare è quello di "diffidare di chi chiama al telefono qualificandosi come appartenente alle forze dell’ordine chiedendo denaro o oggetti preziosi per evitare guai giudiziari. Il nostro ordinamento non prevede queste modalità. Prima di aprire la porta di casa - continuano i carabinieri - è opportuno controllare se in strada ci sia parcheggiata l’autovettura di servizio. Controllare con cura il tesserino di riconoscimento, osservare, i particolari della divisa e degli accessori".