Coppa della Perugina Show a Sansepolcro

Un sabato mattina festoso, quello che ieri ha vissuto Sansepolcro, dove ha fatto tappa la carovana della Coppa della Perugina in una sorta di collegamento ideale con la città, quella appunto biturgense, che è stata "culla" e sede fino al 2008 dell’azienda Buitoni. Gli oltre cento equipaggi al volante di fiammanti auto d’epoca (ricordiamo che l’evento fa parte del progetto Asi Circuito Tricolore) hanno cominciato a sfilare per il centro storico dalle 11 in poi, percorrendo via XX Settembre con ingresso da Porta Romana e beneficiando della passerella in piazza Torre di Berta e in via Matteotti, dove le vetture sono rimaste parcheggiate per essere ammirate dai tanti visitatori che, specie dalle 12 alle 13, hanno affollato il cuore della città. C’erano i pubblici amministratori locali (in testa il sindaco Fabrizio Innocenti) e il patron Ugo Amodeo, presidente del comitato organizzatore. La risposta dei biturgensi è stata una garanzia per il Club Auto Moto d’Epoca Perugino, che sta valutando l’ipotesi di inserire Sansepolcro quale luogo fisso nell’itinerario della manifestazione.