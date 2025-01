Convegno sulla Resistenza al Santa Chiara

In occasione dell’80esimo anniversario della fine della seconda guerra mondiale in Alta Valle del Tevere (2024) e della Liberazione d’Italia (2025), l’istituto "Venanzio Gabriotti" di Città di Castello e il Museo della Resistenza di Sansepolcro, insieme agli archivi storici diocesani delle due città, organizzano un convegno di studi sul tema "Con la nostra gente. Preti e popolo in Alta Valle del Tevere tra guerra e Resistenza".

L’iniziativa vuole presentare il risultato di una serie di ricerche promosse al fine di evidenziare l’atteggiamento del clero negli anni 1940-1944 durante i quali i sacerdoti, specialmente i parroci, compirono la scelta di rimanere in mezzo al proprio popolo, condividendone le sorti e, spesso, facendosene difensori.

La prima sessione si terrà a Città di Castello sabato 18 gennaio, all’auditorium San Giovanni Decollato, con inizio alle ore 9.30. Dopo i saluti istituzionali, seguiranno una relazione introduttiva di Alvaro Tacchini e le comunicazioni di Roberto Allegria, Diego Brillini, Nadia Burzigotti, Francesco Orlandini e Giulia Farinelli.

La seconda sessione si terrà a Sansepolcro sabato 25 gennaio, all’auditorium di Santa Chiara, sempre con inizio alle 9.30. Dopo i saluti istituzionali, seguiranno una relazione introduttiva di Andrea Czortek (nella foto) e le comunicazioni di Mirco Draghi (Sacerdoti uccisi dai nazifascisti in diocesi di Sansepolcro), Marco Renzi (I sacerdoti nel passaggio del fronte sull’Appennino tosco-romagnolo), Massimo Marzocchi (I sacerdoti nel passaggio del fronte a Pieve Santo Stefano), Elena Zanchi (I sacerdoti nel passaggio del fronte ad Anghiari e Monterchi) e Paola Scortecci (I sacerdoti e gli ebrei nell’Alta Valle del Tevere toscana).