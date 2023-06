Controribaltone: e Polcri va Santoni si sospende dalla Lega e torna nella maggioranza Aventino Pd, centrodestra bis

di Lucia Bigozzi

La svolta piomba nell’aula semideserta, in mezzo ai capricci dei microfoni e del software che s’inceppa e rimanda a tratti voce e immagine di Nicola Carini, videcollegato. I banchi dei consiglieri Pd sono vuoti, nessuno nella Sala dei Grandi, nemmeno il presidente Alessandro Polcri conosce la ragione. "Non abbiamo ricevuto comunicazione ufficiale sull’assenza dei consiglieri Pd ma verificheremo", annunccia. Dalle file dell’opposizione Stella Scarnicci presidia lo scranno dei moderati donatiani e nelle file della maggioranza va in scena il controribaltone.

Cinzia Santoni, consigliera provinciale della Lega chiede la parola e si smarca dalla linea del suo partito: ha deciso di tornare dove era sempre stata, tra i sei consiglieri di centrodestra. Una mossa che, di fatto, rafforza il mandato di Polcri (che può contare su una maggioranza numericamente solida) e riporta le lancette dell’orologio della Provincia allo schema della legislatura Chiassai. In mezzo, c’è stata la vittoria elettorale di Polcri.

In aula, Santoni legge una lunga dichiarazione ripercorrendo il travaglio di mesi, passati a riflettere sulla linea aventiniana decisa dal Carroccio sul sostegno al presidente. Rileva che "a livello provinciale la linea spesso intrattenuta non teneva conto nemmeno della mia consultazione; venivano impartiti solo ordini. Sono una persona pensante e per questo non soggetta ad essere eterodiretta".

Rivendica la "storica militanza, molto prima di altri dirigenti" e l’elezione in consiglio provinciale con la lista Comuni per la Provincia "che rappresentava allora come oggi, l’unione di tutti i partiti, liste civiche e sindaci di centrodestra". Poi il passaggio clou: "Non lascio il mio partito ma mi autosospendo, in quanto spero che il mio gesto porti a una riflessione più profonda chi oggi pensa di dirigere un partito unito ma che non è più così".

Lo strappo si consuma definitivamente sul passaggio successivo: "Non accetterò deleghe dal presidente Polcri come chiesto dal partito in strenua obbedienza e a maggior conferma della buona fede del mio gesto, ma non posso accettare che la maggioranza uscita dalle urne non sia quella che governa la Provincia". E ancora: "Il presidente Polcri ha affermato di essere di centrodestra e di ver accettato tutto quello che il centrodestra aveva formulato come richiesta per appoggiarlo. Non voglio essere io l’anello debole di logiche non unitarie" della coalizione. Tra le ragioni della discesa dall’Aventino, Santoni annovera la necessità di rappresentare "le istanze dei territori e dei sindaci".

Il finale dell’intervento in aula conferma la scelta di campo: "Non riesco, non accetto, di sedere sui banchi della minoranza che era già all’opposizione". Polcri ringrazia e incassa il sostegno, i consiglieri di maggioranza gongolano. La seduta consiliare si conclude con il decreto di Polcri che formalizza le deleghe già assegnate ai cinque consiglieri del centrodestra. Santoni non è nell’elenco, ma da ieri il suo voto è lo stesso dei colleghi di scranno.