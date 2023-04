Controlli sul territorio. Due denunce in Valdarno

Arezzo, 28 aprile 2023 – I Carabinieri della stazione di Montevarchi hanno denunciato un uomo, controllato nella tarda nottata nel dedalo di vicoli della frazione del Pestello. I militari, nel corso di un servizio perlustrativo, hanno notato una manovra sospetta di un’autovettura, avendo la netta percezione che l’uomo alla guida intendesse sottrarsi alla vista della pattuglia. Insospettitisi, i Carabinieri si sono messi alla ricerca del veicolo, rintracciandolo dopo pochi minuti. a bordo vi hanno identificato un soggetto, che, probabilmente, visto il nervosismo che manifestava, aveva qualcosa da nascondere. E’ quindi scattato il controllo, con una perquisizione personale e veicolare, risultata negativa. Lo stato di agitazione dell’uomo rimaneva però evidente, e, nel corso del controllo, ha iniziato a manifestare la sintomatologia tipicamente connessa all’abuso di alcol: eloquio sconnesso, incertezza nell’equilibrio, e così via.

Il soggetto è stato quindi invitato ad effettuare le analisi di laboratorio che avrebbero consentito di appurare se si era messo alla guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche. L’uomo si è però fermamente rifiutato, ed è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Arezzo. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

L’altra operazione è stata portata a termine ad opera dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Giovanni Valdarno. In questo caso, ad essere sottoposto a controllo è stato un pregiudicato, notissimo alle Forze dell’Ordine. L’uomo è stato controllato, in compagnia di una ragazza, mentre, a bordo dell’autovettura intestata alla donna, nelle prime ore del pomeriggio sfrecciava sul Lungarno Risorgimento di San Giovanni. La velocità dell’andatura ha insospettito i militari, che hanno deciso di procedere al controllo.

Una volta appurata l’identità dell’uomo, i Carabinieri hanno immediatamente immaginato il motivo del nervosismo del soggetto, gravato da Avviso Orale dell’Autorità di Pubblica Sicurezza. Non era legittimato a mettersi alla guida, il che spiega anche la sua mossa. Un tentativo di sottrarsi alla sanzione, invertendo repentinamente la propria posizione con il passeggero. Una mossa vana, che non gli ha evitato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Arezzo. Sanzionata amministrativamente anche la donna, proprietaria del veicolo, per “incauto affidamento”. Le persone sottoposte ad indagini si presumono innocenti.