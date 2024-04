Contro Piacenza è vietato sbagliare

Va in scena oggi, alle 20.30, il quarto capitolo di quella che è diventata ormai una sorta di saga cinematografica, ovvero l’eterna sfida tra Allianz Milano e Sir Susa Vim Perugia. I pop – corn, spesso venduti tra le mura dell’ex Palalido, serviranno per gestire il nervosismo e godersi lo spettacolo. Gli umbri sono avanti nella serie delle semifinali, valida per i playoff scudetto, per 2 a 1 e il match torna ora in Lombardia, dove si è giocata la gara dei record. Una settimana fa ha avuto luogo il match più lungo di sempre nei playoff e il più duraturo della stagione. I ragazzi di coach Roberto Piazza cercheranno di farsi trascinare dal pubblico, di sfruttare il fattore casa e di esaltarsi sapendo che per loro la partita di oggi è già una finale. Non c’è margine di errore: l’unico risultato da raggiungere è la vittoria per arrivare ancora una volta a Gara 5. Non importa come, ma Milano dovrà dar vita a una prestazione impeccabile per continuare a sognare una finale scudetto che manca dal 2001 (l’allora Asystel Milano si impose per 3-2 sulla Noicom Alpitour Cuneo in Gara 5 delle semifinali).

Dovrà essere diverso, rispetto all’incontro di domenica, l’approccio in campo e bisognerà mettere le mani a muro, continuando a battere bene. Dalla loro, gli ospiti forzeranno la battuta e sfrutteranno gli attacchi di Ben Tara, fino ad ora il più letale della serie. Al tunisino dovrà rispondere l’opposto belga Ferre Reggers che in gara 3 non ha invece brillato. "Abbiamo lavorato per migliorare quello che non è andato al PalaBarton - spiega il libero Damiano Catania - Siamo andati a rivedere tutti i dettagli nei video dei nostri errori. Dobbiamo anche cambiare un po’ l’ atteggiamento, confido davvero nell’aiuto dei nostri tifosi".

Tifosi invocati, ancora una volta da Roberto Piazza che “pretende” il sostegno dell’Allianz Cloud: "Vogliamo riportare la semifinale in parità ci dovremo superare in gara 4 davanti al nostro pubblico".

Yuki Ishikawa il cui apporto, a essere onesti, è mancato domenica a causa di una prova non sui suoi standard (sostituito a lungo da Mergarejo), pone l’accento sull’importanza del servizio. "Sarà davvero molto importante. Perché quando inizi a mettere pressione all’avversario è tutto più facile. Fai un break e vai avanti. Il servizio sarà fondamentale sia per noi sia per loro. Ma soprattutto per noi, perché con la ricezione facile Perugia ha delle percentuali altissime, non sbagliano un pallone".

I meneghini dovranno regalare il meno possibile e sfruttare ogni più piccola concessione da parte della formazione di Lorenzetti. Servirà la stessa Milano convinta, cinica e senza sbavature vista nei quarti, quando, sempre sotto 2 a 1, l’Allianz fu capace di ribaltare la serie con Piacenza. La formazione del Presidente Fusaro, in ogni caso, può essere soddisfatta per aver riconfermato le semi di un anno fa, che significano la certezza di un posto in Europa. Da capire, se il club giocherà la Cev o la Champions, con un posto in palio grazie ai playoff del terzo posto, tra le semifinaliste sconfitte.