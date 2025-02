"Contro lo spreco, premiamo lo scambio"

CASTIGLION FIORENTINOUna nuova vita agli oggetti. Il comune di Castiglion Fiorentino porta avanti l’iniziativa in collaborazione con Sei Toscana a sostegno dell’ambiente. Un impegno che passa da una corretta e virtuosa gestione dei rifiuti. Il progetto dell’Ecoscambio virtuale cerca infatti di favorire la cultura del riutilizzo dei beni il cui ciclo di vita non sia ancora esaurito, riducendo così la quantità di rifiuti destinati allo smaltimento.

"L’amministrazione comunale ha messo in atto questa iniziativa volta a ridurre gli abbandoni da ingombranti- commenta l’assessore all’Ambiente, Francesca Sebastiani-. Le nostre buone pratiche da un lato cercano di indurre il cittadino a vedere un oggetto inutilizzato, non più e solamente, come un rifiuto ma anche come un oggetto, appunto, che può essere utilizzato da nuove utenze".

Per incentivare alla pratica, un bonus. "Per ogni scambio è riconosciuto all’utente un buono da utilizzare per il prelievo di acqua dai fontanelli comunali, un’ulteriore iniziativa, quindi, a favore dell’ambiente" conclude Sebastiani. Sul portale internet di Sei Toscana è presente una sezione dedicata (link: https://ecoscambio.seitoscana.it/comune/castiglion-fiorentino) dove i cittadini residenti nel comune, previa registrazione, possono sia caricare la foto e i dettagli del bene di cui intendono disfarsi, sia consultare e, nel caso, fare richiesta di un oggetto già presente nel database. Cliccando il pulsante “Mi interessa” presente nella pagina di ogni oggetto, viene inviata ai due utenti (la persona che ha messo a disposizione il bene e la persona interessata a prenderlo) una mail con i rispettivi contatti così da permettere ai cittadini di accordarsi in privato per le tempistiche e modalità di ritiro. Dopo 14 giorni, sarà inviata una seconda mail per sapere se lo scambio sia andato a buon fine: se entrambi gli utenti confermeranno il ritiro l’annuncio sarà cancellato, in caso contrario il bene rimarrà in elenco a disposizione di altre persone. Il progetto, attivo anche a Montevarchi e San Giovanni Valdarno,